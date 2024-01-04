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أميركا تعلن مسؤوليتها عن ضربة العراق

1/4/2024 2:39:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في بغداد، الخميس، ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية، حسب وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، وقياديا في حركة النجباء، من دون أن يذكر اسمه.

وقالت مصادر أمنية إن 4 على الأقل من مقاتلي حركة النجباء المتحالفة مع إيران قتلوا وأصيب 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل شرقي بغداد.
وقالت المصادر وشهود إن صاروخين على الأقل سقطا داخل مبنى تستخدمه حركة النجباء.
وقال متحدث باسم الجماعة إن عدد القتلى ارتفع إلى 4، بعد وفاة أحد المقاتلين متأثرا بجراحه، وأكدت مصادر صحية الحصيلة.
وقالت الشرطة ومتحدث باسم الفصيل إن قائدا محليا في النجباء وأحد مساعديه قتلا في الهجوم.
واتهم المتحدث باسم الفصيل واثنين من قادة الفصائل العراقية الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم وهددوا بالانتقام.
وقال أبو عقيل الموسوي، القائد المحلي للفصيل العراقي: "سوف ننتقم من الأميركان ونجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء".
وقالت مصادر بالشرطة ومصادر من الفصيل إن الصواريخ استهدفت سيارة داخل مقر حركة النجباء، مما أسفر عن مقتل قائد محلي للفصيل وأحد مساعديه، وقتل عضوان آخران من الحركة في الهجوم.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع مؤيدة للفصيل سيارة مدمرة مشتعلة، وقالت إن الهجوم استهدفها.
وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة، ووصل فريق أمني إلى الموقع لإجراء تحقيقات أولية.
ونفذت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضربات جوية في العراق ردا على هجوم بطائرة مسيّرة نفذه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى إصابة خطيرة لجندي أميركي جعلته في حالة حرجة، وإصابة 2 آخرين.
وتعرض الجيش الأميركي بالفعل للهجوم 100 مرة على الأقل في العراق وسوريا، منذ بدأت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وعادة ما كانت تشن الهجمات بمزيج من الصواريخ والمسيّرات الملغومة.
وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في مهمة تقول إنها تستهدف تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم "داعش".

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