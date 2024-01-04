جيش الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس
التاريخ
1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة الجزيرة،
اليوم الخميس، بانسحاب كامل جيش الاحتلال من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد
عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.
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