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تشييع جثمان الشهيد العاروري في بيروت

1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم الخميس، مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين اغتيلوا يوم الثلاثاء الماضي.

ودعت حركة "حماس" في بيان إلى "المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".

وذكرت "حماس" أن المسيرة ستنطلق من مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء - دوار شاتيلا.

يشار إلى أن "حماس" أعلنت يوم الثلاثاء "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

من جهته، نعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدَين في "كتائب القسام" هما: سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع (أبو عمار)، إضافة الى أعضاء في الحركة هم أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة. (RT)

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