كل الطرق تؤدي الى لاهاي

بقلم: أسرة التحرير



توجه جنوب افريقيا الى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب لفتح تحقيق ضد دولة إسرائيل على إبادة جماعية وجرائم حرب هو نداء صحوة لإسرائيل. تقيم جنوب افريقيا دعوات على المس الواسع بالمدنيين في قطاع غزة على تجويع السكان هناك وعلى الوضع الإنساني. إضافة الى ذلك، فإن "الإبادة الجماعية" لا تتحدد فقط بالأعمال التي تفعلها دولة ما، بل وأيضا بنية ولادة أبناء جماعة، كلها أو جزء منها.

إن حقيقة أن دولة إسرائيل تقودها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها، وأعضاؤها يتحدثون عن "محو غزة"، يبحثون علنا في فكرة الترحيل، يدعون الى احتلال قطاع غزة وإقامة بلدات فيها، الى جانب حقيقة أن النقاش الجماهيري يطبع 50 ألفا أو 100 ألف من سكان غزة، تجويع السكان ومنع المساعدة الإنسانية كوسيلة ضغط على حماس. كل هذه من شأنها أن تساعد المحكمة في لاهاي على أن تنسب لإسرائيل نوايا المس بالسكان المدنيين.

الإسرائيليون لا يسمعون أنفسهم. منذ بداية الحرب كثرت في أوساط أعضاء الكنيست والحكومة دعوات كفيلة بأن تعتبر كشهادة على نية تنفيذ جرائم ضد الإنسانية. فأول من أمس، قال عضو الكنيست موشيه سعده من الليكود: "مثلما هو واضح للجميع اليوم أن اليمين كان محقا في الموضوع الفلسطيني بات هذا اليوم بسيطا، أنت تذهب الى كل مكان يقولون لك "أبدهم"". في الكنيست عقدوا أول من أمس اجتماعا هددوا فيه الهدف: هجرة فلسطينيين من القطاع وإسكانه باليهود. النائب تسفي سوكوت مثلا، قال "على الأقل في شمال القطاع علينا أولا أن نحتل، نضم، نخرب هناك كل البيوت، نبني هناك أحياء".

عندما يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "إذا كان في غزة 100 أو 200 ألف عربي وليس مليوني عربي، فكل الخطاب عن "اليوم التالي" سيكون مختلفا"؛ عندما تهاجم الوزيرة اوريت ستروك الجيش الإسرائيلي على الرفض المزعوم من طيارين بقصف مدنيين؛ عندما يدعو وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى "إعداد مشروع هجرة لتشجيع هجرة السكان من غزة"؛ عندما يقول الوزير اميحاي الياهو: "إلقاء قنبلة ذرية على غزة هذا أحد السبل" -لعلهم في إسرائيل يتعاطون مع الأقوال كشعبوية رخيصة، لكن في العالم يتعاطون مع الأقوال بجدية. خط دفاع إسرائيل سيكون الإظهار بأنها تفعل كل شيء لمنع المس بالأبرياء وأنها تدخل بانتظام مساعدة إنسانية الى القطاع ولا تعمل إلا ضد منظمة حماس. لكن الطريق العملي لتقويض أسس الدعوى هو طرد المحرضين على جرائم الحرب من الحكومة. هكذا فقط يتاح إقناع العالم بأن الأفكار الشوهاء التي ينشرونها لا تمثل الواقع. ينبغي عمل هذا على عجل قبل أن يدهوروا إسرائيل الى مكانة مجرمة حرب.