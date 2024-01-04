كل الطرق تؤدي الى لاهاي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
توجه جنوب افريقيا الى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب لفتح تحقيق ضد دولة إسرائيل على إبادة جماعية وجرائم حرب هو نداء صحوة لإسرائيل. تقيم جنوب افريقيا دعوات على المس الواسع بالمدنيين في قطاع غزة على تجويع السكان هناك وعلى الوضع الإنساني. إضافة الى ذلك، فإن "الإبادة الجماعية" لا تتحدد فقط بالأعمال التي تفعلها دولة ما، بل وأيضا بنية ولادة أبناء جماعة، كلها أو جزء منها.
إن حقيقة أن دولة إسرائيل تقودها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها، وأعضاؤها يتحدثون عن "محو غزة"، يبحثون علنا في فكرة الترحيل، يدعون الى احتلال قطاع غزة وإقامة بلدات فيها، الى جانب حقيقة أن النقاش الجماهيري يطبع 50 ألفا أو 100 ألف من سكان غزة، تجويع السكان ومنع المساعدة الإنسانية كوسيلة ضغط على حماس. كل هذه من شأنها أن تساعد المحكمة في لاهاي على أن تنسب لإسرائيل نوايا المس بالسكان المدنيين.
الإسرائيليون لا يسمعون أنفسهم. منذ بداية الحرب كثرت في أوساط أعضاء الكنيست والحكومة دعوات كفيلة بأن تعتبر كشهادة على نية تنفيذ جرائم ضد الإنسانية. فأول من أمس، قال عضو الكنيست موشيه سعده من الليكود: "مثلما هو واضح للجميع اليوم أن اليمين كان محقا في الموضوع الفلسطيني بات هذا اليوم بسيطا، أنت تذهب الى كل مكان يقولون لك "أبدهم"". في الكنيست عقدوا أول من أمس اجتماعا هددوا فيه الهدف: هجرة فلسطينيين من القطاع وإسكانه باليهود. النائب تسفي سوكوت مثلا، قال "على الأقل في شمال القطاع علينا أولا أن نحتل، نضم، نخرب هناك كل البيوت، نبني هناك أحياء".
عندما يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "إذا كان في غزة 100 أو 200 ألف عربي وليس مليوني عربي، فكل الخطاب عن "اليوم التالي" سيكون مختلفا"؛ عندما تهاجم الوزيرة اوريت ستروك الجيش الإسرائيلي على الرفض المزعوم من طيارين بقصف مدنيين؛ عندما يدعو وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى "إعداد مشروع هجرة لتشجيع هجرة السكان من غزة"؛ عندما يقول الوزير اميحاي الياهو: "إلقاء قنبلة ذرية على غزة هذا أحد السبل" -لعلهم في إسرائيل يتعاطون مع الأقوال كشعبوية رخيصة، لكن في العالم يتعاطون مع الأقوال بجدية. خط دفاع إسرائيل سيكون الإظهار بأنها تفعل كل شيء لمنع المس بالأبرياء وأنها تدخل بانتظام مساعدة إنسانية الى القطاع ولا تعمل إلا ضد منظمة حماس. لكن الطريق العملي لتقويض أسس الدعوى هو طرد المحرضين على جرائم الحرب من الحكومة. هكذا فقط يتاح إقناع العالم بأن الأفكار الشوهاء التي ينشرونها لا تمثل الواقع. ينبغي عمل هذا على عجل قبل أن يدهوروا إسرائيل الى مكانة مجرمة حرب.
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