قتل العاروري يكاد يقيد نصر الله

بقلم: عاموس هرئيل



الاغتيال المنسوب لإسرائيل للشخصية الرفيعة في حماس، صالح العاروري، وبالأساس المكان الذي نفذت فيه عملية الاغتيال الثلاثاء الماضي في حي الضاحية الشيعي في جنوب بيروت، تضع حزب الله أمام معضلة بخصوص طبيعة مشاركته في مواصلة الحرب مع إسرائيل. رئيس حزب الله، حسن نصر الله، هدد في شهر آب (أغسطس) الماضي بالرد بقوة على أي عملية لإسرائيل ضد لبنان. المس بالعاروري، وهو شخصية بارزة في حماس، في لبنان وفي قلب معقل حزب الله، تقريبا يلزم نصر الله برد شديد.

لكن أقوال نصر الله، أول من أمس، في الخطاب الذي تم تحديد موعده سابقا، لم تدل على الرغبة الجامحة في الذهاب الى معركة من ناحية رئيس الحزب. في خطابه، وصف حسن نصر الله اغتيال العاروري ثلاث مرات على التوالي بـ"العملية الإجرامية" وأنه لن يمر عليه الحزب مرور الكرام. مع ذلك، من أقوال حسن نصر الله ظهر أن توجه حزب الله ليس الحرب الشاملة بمبادرته. إذا قررت إسرائيل شن حرب كهذه، قال، عندها حزب الله سيرد بقوة كبيرة ولن تكون هناك أي ضوابط وقيود على نشاطاته.

الدكتور شمعون شبيرا، مؤلف كتاب "حزب الله بين إيران ولبنان"، قال للصحيفة إن حسن نصر الله قد خصص جزءا كبيرا من خطابه لعرض الحرب التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول (اكتوبر) كهزيمة عسكرية لإسرائيل، التي يتوقع أن تحطم المجتمع هنا وتزيد التمزقات الداخلية الكثيرة في داخله. رئيس حزب الله، أضاف أن الحرب في غزة كشفت قيود ردع إسرائيل وإخفاقات أجهزة الاستخبارات وضعف سلاح الجو، الذي حسب قوله لم ينجح في تحقيق هزيمة حماس.

حسن نصر الله تحدث في اجتماع في ذكرى قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإسلامية، الذي اغتيل قبل أربع سنوات في عملية اغتيال أميركية. في هذه الأحداث اعتاد المشاركون وضع إشارات حزب الله، لكن في هذه المرة، جميع من جلسوا في الصفوف الأولى وضعوا شالات ظهر عليها علم فلسطين وصورة قبة الصخرة. شبيرا الذي يتابع حزب الله منذ تأسيسه، قال إنه لم يشاهد في أي يوم مثل مشهد الدعم هذا لحزب الله للفلسطينيين.

المواجهة بين إسرائيل وحزب الله بدأت في 8 تشرين الأول (اكتوبر)، في اليوم التالي للهجوم الإرهابي لحماس على بلدات الغلاف. حسن نصر الله، الذي لم يعرف مسبقا عن نية حماس المهاجمة في هذا التوقيت، وجد نفسه في تردد. وبالتشاور مع سيده الإيراني اختار طريقا وسطا: هجمات يومية كثيفة، بالأساس على قوات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود اللبنانية دون محاولة القيام بهجوم شامل يشمل إطلاق آلاف الصواريخ واقتحامات لقواته الى داخل أراضي إسرائيل. أيضا إسرائيل ردت، وفقا لذلك، وركزت هجماتها على أهداف حزب الله قرب الجدار على الحدود.

إسرائيل قامت أيضا بخطوة أخرى، التي بعد ذلك زادت من تعقيد وضعها، وهي إخلاء عشرات آلاف المدنيين من القطاع الذي يبعد حتى 3.5 كم عن الحدود. هكذا حظي حزب الله، ربما من دون تعمد ذلك، بإنجازه الكبير: جمهور إسرائيلي من الشمال تحول الى لاجئ في أرضه، إضافة الى المخلين من بلدات الغلاف. وطلبهم المنطقي من الحكومة، تأمين عودتهم في واقع أمني أفضل، يضع إسرائيل وحزب الله على مسار تصادم أكثر شدة، حتى من دون صلة بتصفية العاروري.

إن اختيار تصفية العاروري ومعه ستة نشطاء في لبنان في قلب الضاحية يعطي إشارة لحزب الله وإيران بأن إسرائيل، المتهمة بذلك، على قناعة بأنها مستعدة بما فيه الكفاية حتى لاحتمالية الحرب في لبنان. هذا رهان غير بسيط، لكن مجرد اتخاذ قرار التصفية يتعلق أيضا بدوافع أخرى. فبعد ثلاثة أشهر على الحرب، إسرائيل لم تنجح في تصفية أي قائد كبير في حماس. وتصفية العاروري، الشخصية البارزة التي كان لها دور كبير في تخطيط مئات العمليات في الضفة الغربية، هي في هذه الأثناء بمثابة البديل المعقول.

رئيس الموساد، دادي برنياع، قال أول من أمس في جنازة أحد أسلافه في المنصب، تسفي زمير: "كل أم عربية يجب أن تعرف بأن ابنها الذي شارك في مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) دمه مهدور". أقوال برنياع هذه تشير الى نوايا إسرائيل المقبلة. فليس فقط مخربي النخبة هم المستهدفون، بل أيضا قادة حماس في البلاد وفي الخارج.

حادثة أخرى حدثت، أول من أمس، وهي الانفجارات في إيران التي قتل فيها 95 مشاركا في الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الجنرال سليماني، ليست من فعل إسرائيل. الدلائل تشير الى هجوم لداعش أو أحد تنظيمات المعارضة السنية المتطرفة. هذا لم يزعج ممثلي النظام في اتهام إسرائيل، لكن يبدو أن الأقوال لم تقل بقناعة ذاتية كبيرة. الى جانب حزب الله، في بيروت تم فتح لحماس أيضا حساب تريد المنظمة إغلاقه. هذا الرد يمكن أن يأتي بواسطة إطلاق كثيف للصواريخ من قبل أعضاء المنظمة في لبنان، أو من خلال محاولة تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. الأيام المقبلة في الضفة وفي القدس ستكون أكثر حساسية، كثيرون من أعضاء الذراع العسكرية لحماس في الضفة الغربية، الذين حصلوا منها على التوجيهات والأموال، سيرغبون في الثأر الآن حتى بشكل يتجاوز المشاعر القوية بسبب عمليات القتل في قطاع غزة.