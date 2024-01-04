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ما الجديد بجعبة بلينكن في زيارته الجديدة للمنطقة؟

1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس جولة جديدة بالمنطقة تشمل الكيان المحتل يتساءل مراقبون ما الذي يحمله المسؤول الأميركي من جديد بشأن الحرب على غزة؟.
ويرى محللون أن هدف الزيارة الأساسي هو تفادي توسع رقعة الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في ضاحية بيروت الجنوبية، والتفجيرين في إيران اللذين لم تعلن أي جهة المسؤولية عنهما.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "لا بلد لديه مصلحة في حصول تصعيد بالمنطقة". في وقت تتزايد فيه الانتقادات للولايات المتحدة لدعمها العسكري الثابت للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولم يضف ميلر تفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الزيارة ومجمل محطاتها، إلا أنها ستكون الزيارة الخامسة له للاحتلال والرابعة للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وتزعم الولايات المتحدة أن الضغوط التي مارستها على إسرائيل في الكواليس آتت ثمارها في الأيام الأخيرة، من خلال سماح الاحتلال بدخول شاحنات مساعدات إلى غزة وفتح معبر ثان، بينما يتواصل العدوان على القطاع، وحتى بوتيرة أعلى، الذي أدى إلى المزيد من الدمار والمزيد من الشهداء المدنيين، في ظل انتشار الجوع والأمراض.
وكان بلينكن أكد أول من أمس وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة، وفق تعبيره.
وفي زيارته الأخيرة للاحتلال قبل انتهاء الهدنة بيوم في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحث بلينكن مع قادة الاحتلال فرص تمديد الهدن الإنسانية بالقطاع المحاصر، إلا أنه غادر حينها قبل اندلاع القصف مرة أخرى بدقائق.
واتهم مسؤولون إيرانيون الاحتلال والولايات المتحدة بالوقوف خلف اغتيال العاروري و"الاعتداء" قرب مقبرة الشهداء، حيث يرقد سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.
وإن كان مسؤول أميركي أكد أن الضربة على العاروري كانت "إسرائيلية"، إلا أن وزارة الخارجية أعلنت أن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال" في التفجيرين في إيران، معتبرة أن "أي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف"، فيما قال الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ردا على سؤال بهذا الصدد "نحن نركز على القتال مع حماس".
ورغم التصعيد في المنطقة إلا أن محللين يرون أن أيا من الأطراف لا يرغب في توسيع دائرة الحرب والخروج بها لما بعد حدود قطاع غزة.
ويدلل الخبراء بذلك على ما أدلت به جماعة حزب الله اللبنانية من تصريحات، وكذلك جيش الاحتلال معظمها يشير إلى أنهما يريدان تجنب المخاطرة بتوسيع أكبر لنطاق الحرب.
ومن بين تلك التصريحات ما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب ألقاه في بيروت مساء أول من أمس، وقال فيه إن قتل العاروري "جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها".
وحذر نصر الله من أن جماعته ستقاتل حتى النهاية إذا اختار الاحتلال توسيع الحرب إلى لبنان، لكنه لم يوجه تهديدات محددة بأي تحرك ضد الكيان دعما لحماس، ما برد الكيان ودعاه لتصريحات مماثلة على لسان مسؤوليه.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين عند سؤاله عن خطاب نصر الله "لم نر حزب الله يهب سريعا لدعم حماس ومساعدتها". فيما أشار مسؤول أميركي آخر، تحدث إلى الصحفيين مشترطا عدم كشف هويته، إلى أن حزب الله وإسرائيل لا يرغبان في دخول حرب. وتابع المسؤول "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس".
يذكر أن دولا عديدة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، تعتبر حزب الله أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. كما حظرت ألمانيا نشاطه على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".
يشار إلى أن بلينكن والرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حضروا اجتماعات مجلس الحرب في تل أبيب خلال زيارتهم للكيان المحتل.
وأتت الزيارات الأميركية للمنطقة في إطار دعم الاحتلال، وبحث صفقات تبادل الأسرى والحد من التصعيد بالمنطقة، وفق أهدافها المعلنة. -(وكالات)

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