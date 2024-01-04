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هل يرضخ البيت الأبيض لقلق الاحتلال ويعيد حاملة الطائرات للمنطقة؟

1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما أبدى أكثر من مسؤول في كيان الاحتلال القلق بشأن سحب الولايات المتحدة لحاملة الطائرات من الشرق الأوسط، وطالبوا بتوضيحات من الإدارة الأميركية، يبرز تساؤل فيما إذا كان البيت الأبيض سيرضخ لمطالب تل أبيت ويعيد الحاملة "جيرالد فورد" خاصة في ظل الأحداث الأخيرة وأبرزها اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وما تبعه من وعيد من المقاومة الفلسطينية وحزب الله في جنوب لبنان.
وكان الاحتلال يعتبر حاملة الطائرات الأميركية بمثابة أمان إضافي في حال اتساع رقعة الحرب التي يخوضها مع المقاومة الفلسطينية من جهة والمناوشات مع حزب الله، لتكون حربا شاملة في خاصرتها الشمالية مع الحرب في غزة، وما عزز من اطمئنان الاحتلال تعهد البيت الأبيض بعد "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أنه في حال تدخل حزب الله أو إيران في الحرب الدائرة في قطاع غزة، سيتدخل الجيش الأميركي لصالح تل أبيب.
وفي كيان الاحتلال نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن مسؤولين في تل أبيب أبدوا انزعاجا من قرار واشنطن وحاول الساسة ثني الولايات المتحدة عن قرارها في خضم التوتر مع لبنان واحتمال تصاعده على الحدود الشمالية، مشيرة إلى أن سحب حاملة الطائرات الأميركية يصادف ظروفا لا تناسب إسرائيل، وأكدت مخاوفها من سريان الاعتقاد في لبنان وغزة بأن قوة إسرائيل ضعفت.
وتخوّف المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة هآرتس عاموس هارئيل من أن خفض الولايات المتحدة وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط "لا يبشر بخير"، معتبرا أنه قد يكون مصحوبا بإشارة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالمنطقة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت القوات البحرية الأميركية أن حاملتها للطائرات "جيرالد فورد" ستعود إلى قاعدتها الأصلية في فرجينيا تاركة شرق البحر المتوسط بعد أن جاءت لدعم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأصبحت حاملة الطائرات الأميركية رمزا قويا للدعم الأميركي لإسرائيل بعد توجهها سريعا للقرب من المنطقة.
ومدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فترة بقاء الحاملة 3 مرات أملا في أن يؤدي وجودها إلى ردع إيران وجماعات أخرى عن مهاجمة كيان الاحتلال.
وتواجه طهران اتهامات من واشنطن وتل أبيب بالانخراط بشكل غير مباشر في الصراع، بشن هجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية، وهو ما تنفيه ايران.
وتزايدت مؤخرا الهجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في سورية والعراق، بالتزامن مع التوتر الذي تشهده المنطقة، في ظل الدعم الأميركي للاحتلال في حربه ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت البحرية الأميركية إن وزارة الدفاع ستواصل تعزيز موقف قوتها الجماعية في المنطقة لردع أي دولة أو طرف غير دولة من تصعيد هذه الأزمة خارج قطاع غزة.
وكان خبراء أجمعوا على أن قرار واشنطن سحب حاملة الطائرات من شرقي البحر المتوسط رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يأتي للضغط على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وضرورة انصياعه للإرادة الأميركية.
وقال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي إن القرار موجه إلى حكومة نتنياهو ورسالة مفادها أن واشنطن لن تستمر بدعم تل أبيب للأبد ما لم تنصع للإرادة الأميركية وخطة ما بعد حرب غزة.
وأضاف مكي أن الدعم الأميركي لإسرائيل يمكن أن يتقلص تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه القوة البحرية الهجومية الأميركية كانت بمثابة قوة ردع ضد أي طرف يفكر بمهاجمة الكيان المحتل.
وأشار إلى أن المعطيات الميدانية لم تتغير، فالحرب الإقليمية لا تزال واردة، خاصة على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن سحب حاملة الطائرات يعود إلى الخلاف الذي بات علنيا بين تل أبيب وواشنطن.
ولفت مكي إلى أن هناك مؤشرات على أن حرب غزة ستكون طويلة ولكن ليس بالضرورة لصالح إسرائيل، مبديا قناعته بأن نتنياهو يريد إطالتها حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تعيد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.
ويعتقد أن حرب غزة لم تبح بكل أسرارها "فالمقاومة قوية وعمقت الشرخ الداخلي الإسرائيلي، وجعلت تل أبيب تبحث عن كبش فداء بعد الفشل بتحقيق الأهداف".
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن حرب غزة اتضح أنها من وجهة اليمين المتطرف بإسرائيل ليست للردع أو إعادة الأسرى أو إعادة بناء الأمن الإسرائيلي، وإنما مشروع لإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وأشار إلى أن منظومة الأمن القومي للاحتلال ترتكز أساسا على دعم الولايات المتحدة، مضيفا أن الدولة العميقة هناك هي من تحدد الإستراتيجية الأمنية، في إشارة إلى الجيش وأجهزة الموساد والشاباك وبعض الوزراء النافذين كوزير الدفاع.
وأوضح مصطفى أنه بسبب ضغط واشنطن بات وزراء اليمين في إسرائيل يتحدثون عن ضرورة التحرر والاستقلال عن القرار الأميركي، متوقعا أن يكون هناك انصياع إسرائيلي في نهاية المطاف لواشنطن والرضوخ لضغوطها.-(وكالات)

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