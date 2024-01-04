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ضمن قائمة جرائمه.. الاحتلال لم يغفل عن إبادة غلال غزة

1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ظل العدوان الهمجي المتواصل على غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، والذي دمر معظم البنية التحتية في القطاع، وحصد أرواح ما يزيد على 22 ألف شهيد بينهم حوالي 10 آلاف طفل، لم يغفل الاحتلال، عن قطع سلة غذاء القطاع والذي حرص على تدميرها لتعميق معاناة الغزيين أكثر وأكثر.
وكان تقرير لدائرة الإحصاء الفلسطينية أصدرته مؤخرا أكد خسارة قطاع الزراعة في غزة لحوالي 2 مليون دولار يوميا.
وبين التقرير أن حوالي ربع الحائزين الزراعيين، والحيازات الزراعية هي في محافظة شمال غزة، وأكثر من 70 % من الحيازات غرضها الإنتاج للبيع.
بلغ عدد الحيازات الزراعية في قطاع غزة 24,754 حيازة زراعية أي ما نسبته 17.6 % من إجمالي الحيازات الزراعية في فلسطين، وبلغ عدد الحيازات الزراعية في محافظة شمال غزة 6,112 حيازة أي ما نسبته 24.7 % من إجمالي الحيازات الزراعية في قطاع غزة، حيث أن 99.7 % من الحيازات هي حيازات أسرية، في حين أن 74.2 % من الحيازات تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونمات). أما فيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ 3.6 دونم.
كما تشكل المساحة المزروعة بالبستنة الشجرية في غزة 30.9 % من إجمالي المساحة المزروعة في القطاع، وتتركز 31.3 % من هذه المساحات في محافظة خان يونس، إضافة إلى 22.3 % في محافظة شمال غزة، وفق تقرير الإحصاء.
وبين التقرير أن تجريف الاحتلال للأراضي الزراعية على أشجار البستنة ولاسيما الزيتون، شكل أكبر الأثر على سلة الغذاء في القطاع، خاصة أشجار الزيتون والتي تشكل ما نسبته 63 % من مجمل الأشجار المثمرة في القطاع.
ووفق التقرير فقد تعمد الاحتلال بعدوانه وعبر القصف الجوي على إعدام أفواج كاملة من مزارع الثروة الحيوانية في قطاع غزة، خاصة في محافظة خان يونس التي تضم 26 % من أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بحوالي 30 % من أعداد الضأن، حيث أن أكثر من 60 % من أعداد الأبقار والضأن والماعز التي يتم تربيتها يتم بغرض إنتاج اللحوم.
بينما تساهم محافظة شمال غزة بحوالي 25 % من أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بحوالي 44 % من أعداد الماعز و48 % من أعداد الأبقار، و%42 من أعداد خلايا النحل. و27 % من أعداد الضأن.
وذكر التقرير أن حوالي 44 % من الأسر الفلسطينية فقدوا مصادر رزقهم من الإنتاج الزراعي المحلي في القطاع وما يستهلكونه من أغذية كذلك.
وذكرت تقارير أن الاحتلال دمر بصورة شاملة ومباشرة المساحات الزراعية في شمال غزة.
وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، قال إن العدوان الإسرائيلي، قد يقضي على الزراعة بشكل كامل.
وأضاف أن الاحتلال استهدف في تقديرات أولية 25 ألف دونم (25 مليون متر مربع) بشكل مباشر، مما أدى إلى إحداث خراب في المزروعات.
وأشار إلى أن هذه المساحات باتت غير ملائمة للزراعة، بالنظر إلى كمية المتفجرات التي أُلقيت عليها.
وقال سلامة إن أعلاف الدجاج، غير متوفرة راهنا ما تسبب بخسارة كاملة للقطاع من الدواجن.
وفي ظل الأوضاع الراهنة يعاني كامل القطاع من أزمة غذائية تسببت بالجوع لمعظم سكان القطاع، الذي باتوا يصطفون بالدور للحصول على وجبة توفرها بعض منظمات الإغاثة في ظل منع الاحتلال من دخول واسع لشاحنات المساعدات الإنسانية من الخارج.
يأتي ذلك في ظل تواصل العدوان على القطاع برا وبحرا وجوا، ومعاناة المدنيين من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون والذين نزح أكثر من 85 % منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جدا رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.
ميدانيا تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه، فيما تستمر محاولات جيش الاحتلال لدخول مخيم البريج، حيث دوّت انفجارات عنيفة، كما استمر القصف المدفعي على أحياء مدينة غزة. واشتبك جنود المقاومة بالرشاشات الثقيلة مع الاحتلال في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات.
وقالت كتائب القسام إنها فجّرت عبوة شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شمال مخيم النصيرات وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابات غرب مخيم المغازي.
في الأثناء، سقط شهداء وجرحى في غارات للاحتلال وسط القطاع، فيما تواصل القصف المدفعي لأحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة، والمناطق الغربية لجحر الديك، جنوب المدينة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا وفقا للوزارة إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 شخصا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس منذ فجر أمس.
وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، فيما يستمر القصف المدفعي على شرق المدينة كما تتواصل الغارات الجوية على أجزائها الوسطى والغربية.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 من جنوده وضباطه في المعارك الدائرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة.-(وكالات)

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