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سفينة تجارية تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

1/4/2024 2:39:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن سفينة تجارية أخرى تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، من قبل خمسة أو ستة أشخاص مسلحين.
ونقلت "بي بي سي" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن الهجوم وقع على بعد 460 ميلاً بحرياً شرق إيل في الصومال، ولجأ الطاقم إلى المنطقة الآمنة للسفينة المعروفة باسم "القلعة".
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الهجوم هو الـ 25 على السفن التجارية في المنطقة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي. -(بترا)

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