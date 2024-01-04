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جيش الاحتلال يعلن إجلاء أكثر من ألف جريح أصيبوا بغزة

1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال اليوم الخميس، بإجلاء أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الخميس، عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، فقد ارتفعت حصيلة جرحاه إلى ألفين و290 جريحا، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وبدء العدوان على غزة.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية، عن تنفيذها عدد من العمليات، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال، بما في ذلك عمليات قتل من المسافة صفر، بحسب بيانات منفصلة صدرت عن "كتائب القسام" و"سرايا القدس".
حيث قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين، في قوتين تابعتين للاحتلال متحصنتين داخل مبنيين وسط قطاع غزة".
وأوضحت "القسام" في بيان نشرته، اليوم الخميس، على منصة "تلغرام"، ان "مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
كما استهدفت "كتائب القسام" 4 دبابات للاحتلال مستخدمة قذائف "الياسين 105" بمنطقتي "المحطة" و"الكتيبة" في مدينة "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان منفصل آخر.
بدورها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت مدينة "عسقلان" ومستوطنات في غلاف غزة الشمالي "برشقة صاروخية مركزة".
واستهدفت السرايا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آر. بي. جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب سلسلة بيانات مقتضبة اليوم الخميس.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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