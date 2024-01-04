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عبيدات يدعو لدعم إنشاء مستشفى لمعالجة الحالات الطارئة والحرجة

1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات طالب رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، المعنيين بدعم مشروع إنشاء مستشفى يتبع لمستشفى الجامعة بسعة 250 سريرا، لمعالجة الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب استجابة طبية عاجلة وفورية لإنقاذ حياة المريض، بما يخدم العاصمة بأكلمها.
وأضاف خلال زيارة للجنة الصحة والغذاء النيابية أمس للمستشفى، برئاسة د. محمد الخلايلة، إن موازنة المستشفى الذي يعتبر أكاديميا تدريبيا بحثيا، بلغت العام الحالي 120 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملموسا مقارنة بالعام الماضي اذ بلغت قيمته 76 مليونا.
ولفت عبيدات إلى أن المستشفى، برغم تعرضه للضغط الهائل من المرضى المؤمنين والمعالجين على حساب الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء، بالإضافة للتحديات المالية، يتميز بخدمات كادره الطبي المتميز، وباختصاصاته الفرعية الدقيقة، التي تكاد لا توجد في أي مكان آخر.
وأشار إلى أن عيادة علاج الأسنان الجديدة هي ضمن مبنى من 5 طوابق بسعة 250 كرسي أسنان، لافتا إلى تخصيص طابقين من المبنى بمساحة كلية 8000 م2، لإنشاء مراكز طبية متقدمة يعول عليها بإحداث فارق في خدمات الجراحات المتخصصة والقسطرة القلبية.
كما أكد عبيدات، استعداد المستشفى لاستقبال جرحى قطاع غزة، مشيرا الى ان الجامعة ومستشفاها جزء لا يتجزأ من الحكومة تجاه دعم ومساندة الفلسطينيين، منوها بالمبادرة الشخصية من أطباء المستشفى للتنازل عن أي أتعاب مقابل علاج جرحى الحرب في غزة.
من جانبه، قدّم المدير العام للمستشفى د. نادر البصول، عرضا موجزا حول المستشفى، ومسيرته بوصفه أول مستشفى جامعي تعليمي، وصاحب السبق في التعليم الطبي على مستوى المنطقة والإقليم، باعتباره مركزا أكاديميا عالميا طبيا تقدم خدماته كوادر طبية متخصصة بتخصصات طبية رئيسة وفرعية، تتدرج رتبهم الأكاديمية من أستاذ مساعد حتى بروفيسور، بمساندة كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية.
واستعرض البصول إحصائيات وأرقاما تُبين حجم العمل في المستشفى، الذي يرتاده سنويا أكثر من 650 ألف مراجع لعياداته وأقسامه الطبية، و100 ألف لدائرة الطوارئ، كما تطرّق لأوجه التميز والتفرد الطبية التي يُجريها على مستوى العمليات الجراحية الرئيسة والدقيقة، وإسهاماته في السياحة العلاجية على المستوى الوطني، إضافة إلى الخدمات المُتقدّمة، كخدمات: "بلا دور" وتوصيل الأدوية بالتعاون مع "آرامكس"، التي أُدخلت انطلاقا من سعيه الدائم لضمان حصول مراجعيه على خدمة مناسبة.
وأكّد البصول أن المُستشفى، برغم التحديات، ماضٍ بالتطوير وتقديم رعاية صحية مميزة، جنبًا إلى جنب مع برامج التعليم والتدريب، عبر توفير بيئة غنيّة تقنيًّا تُتيح فُرص المُمارسة الصحيّة بأعلى المعايير الصحية والخدماتيّة.
بدوره، قال الخلايلة إن اللجنة تريد أن تقف على واقع الخدمات الصحية للمرضى في المستشفى، ومناقشة ما يواجهه من تحديات، إذ ناقشت قضايا تواجه مراجعيه، كأماكن الاصطفاف وتباعد المواعيد، مشددة على ضرورة وجود سياسات خاصة للتخفيف من الضغط الذي يواجهه، مع التوسع في المرافق وزيادة الإيرادات.
كما افتتحت اللجنة، برفقة عبيدات والبصول، وحدة للعناية المتوسطة (الباطنية/ الجراحة) بسعة 8 أسرّة، كما جال الوفد في الطابق التاسع الذي أُعيد تأهيله بوصفه سكنا متطورا وحديثا للأطباء المُقيمين في المستشفى
بواقع 90 غرفة.

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