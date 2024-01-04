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تكميلية التوجيهي: أسئلة العربي راعت الفروق الفردية بين الطلبة

1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر انعش امتحان اللغة العربية للدورة التكميلية الذي عقد أمس، آمال طلبة "تكميلية التوجيهي" بتحقيق علامات مرتفعة على صعيد المجموع العام أو الساعين للنجاح، بعد أن وصفوا الأسئلة بأنها "مريحة ومباشرة".
وقال طلبة، في حديثهم لـ"الغد"، "إن الأسئلة راعت القدرات والمستويات الفردية بين الطلبة، فيما المدة الزمنية للامتحان متوافقة وطبيعة الأسئلة".
وبينت الطالبة ليليان عمر (أدبي)، أن المدة الزمنية كانت كافية للإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنها كانت مناسبة للطلبة وهناك بعض الفقرات من الأسئلة للطلبة المتميزين، وهو أمر طبيعي ولكنها ليست صعبة وبإمكان الطالب المتمكن من دراسته الإجابة عليها.
كما أبدى خالد ضرار (علمي)، ارتياحه ورضاه عن الامتحان، مشيرا الى ان الأسئلة، لا تحتاج لقدرات عالية للإجابة عليها، موضحا ان أي طالب مهما كان مستواه سيتمكن من الإجابة عليها.
مروان الحياصات (شرعي)، قال "إن الأسئلة متوسطة، والمدة كافية"، مؤكدا أنها تتناسب مع قدرات الطلبة، وأسهل من الدورة الماضية.
وقال مثنى زريقات (زراعي)، إن الامتحان بشكل عام كان مريحا، فيما الأسئلة لم تخرج عن المنهاج ومستواها مناسبة لجميع الطلبة، بينما بين عمار السعدي (صناعي)، إن المدة كانت كافية للإجابة عنها، ومناسبة لجميع المستويات وسهلة.
أستاذ اللغة العربية د. فارس الحواري قال: إن الامتحان تدرج من السهولة الى المتوسطة، لافتا إلى أن الأسئلة خلت من الأفكار الصعبة المزعجة للطلبة.
وبين أن الأسئلة مراعية لقدرات الطلبة المختلفة وجميعها من داخل الكتاب المدرسي، لافتا إلى أن الوقت كاف للإجابة عليها، مؤكدا أنه امتحان مريح ومتوازن، موضحا بأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحقيق علامة مرتفعة فيه.

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