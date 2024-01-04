غروب ملون
التاريخ
1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كل غروب عماني جميل، إلا أن غروب أول من أمس كان مميزا، فالتدرج اللوني الذي يبدأ من سماء زرقاء تلتها غيوم مزجت فيها اللونين الأبيض والاسود تخللهما بالطبع لون رمادي غامق، لتستلم بعدها لون الشفق البرتقالي، نزولا عند جبل ظهر باللون الأسود، كل ذلك كان بمثابة سيمفونية لونية جميلة انتهت بسدول ستارة الليل الذي تسلم ورديته الطويلة في يوم شتاء عماني.-(تصوير: أمير خليفة)
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