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غروب ملون

1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كل غروب عماني جميل، إلا أن غروب أول من أمس كان مميزا، فالتدرج اللوني الذي يبدأ من سماء زرقاء تلتها غيوم مزجت فيها اللونين الأبيض والاسود تخللهما بالطبع لون رمادي غامق، لتستلم بعدها لون الشفق البرتقالي، نزولا عند جبل ظهر باللون الأسود، كل ذلك كان بمثابة سيمفونية لونية جميلة انتهت بسدول ستارة الليل الذي تسلم ورديته الطويلة في يوم شتاء عماني.-(تصوير: أمير خليفة)

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