إتلاف 100 كغم لحوم مجمدة تم إذابتها وبيعها على أنها طازجة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قام مدير دائرة الرقابة الصحية الدكتور خلدون الهوادي وفريق التفتيش وبمرافقة قوة أمنية،مساء الأربعاء، بإتلاف 100 كغم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين وذلك بعد ورود عدة ملاحظات من بعض المواطنين لعروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال بث عبر الفيسبوك.
وبعد فحص اللحوم تبين أنها لحوم هزيلة، سيئة النزف، مجمدة تم إذابتها وبيعها طازجة، إضافة إلى احشاء داخلية تم اذابتها وبيعها طازجة، مع العلم أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان، حيث تم إتلاف 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري و إغلاق الملحمتين.
وتم مخاطبة الحاكم الإداري و المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق مالك تلك الملاحم.
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