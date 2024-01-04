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إتلاف 100 كغم لحوم مجمدة تم إذابتها وبيعها على أنها طازجة

1/4/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قام مدير دائرة الرقابة الصحية الدكتور خلدون الهوادي وفريق التفتيش وبمرافقة قوة أمنية،مساء الأربعاء، بإتلاف 100 كغم من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين وذلك بعد ورود عدة ملاحظات من بعض المواطنين لعروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال بث عبر الفيسبوك.
وبعد فحص اللحوم تبين أنها لحوم هزيلة، سيئة النزف، مجمدة تم إذابتها وبيعها طازجة، إضافة إلى احشاء داخلية تم اذابتها وبيعها طازجة، مع العلم أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان، حيث تم إتلاف 100 كغم من اللحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري و إغلاق الملحمتين.
وتم مخاطبة الحاكم الإداري و المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية بحق مالك تلك الملاحم.

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