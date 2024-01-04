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مسّاد: الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح

1/4/2024 2:35:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية" التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء / فرع إربد.

وقال مسّاد في كلمته الافتتاحية، إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون ما بين جامعة اليرموك وغيرها من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.

وأشار إلى أن عقد مثل هذه الدورات ينسجم مع رؤية الجامعة، في تعزيز مهارات طلبتها وتأهليهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار، مبينا أن كلية السياحة والفنادق تسير وفق طموحة فيما يخص التدريب والتأهيل لطلبتها، كبرنامج تعزيز المهارات اللغوية، إضافة إلى التدريب الفندقي والسياحي في كبرى المؤسسات السياحية والفندقية الوطنية.

وأكد مسّاد أن الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح عند زيارة أي مقصد سياحي، وهنا تأتي النظرة إلى هذه الخدمة على أنها منتج سياحي وخدمي، مشددا على أهمية التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما يخص البحث العلمي التشاركي من خلال تناول الخصوصية من وجهة النظر السياحية، وتقديم منشورات علمية سياحية تخدم القطاع السياحي والفندقي الوطني.

من جانبه، أكد مهيدات أهمية البرامج التدريبية والتوجيهية التي تطلقها "المؤسسة" في بناء القدرات التطبيقية لدى الطلبة وتدعيم النتاجات والمخرجات العلمية للمساقات الأكاديمية وربطها بالتدريب الفني المتخصص وبما يسهم في رفد المنشآت الغذائية السياحية والفنادق بالكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة.

وأضاف مهيدات أن مثل هذه البرامج النوعية تسهم بشكل ملموس في الارتقاء بمنظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة وتعزيز برامج الرقابة الذاتية في المنشآت وبما ينعكس على تعزيز السمعة المتميزة للغذاء الأردني ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الترويج السياحي للمملكة.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جامعة اليرموك هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة والرائدة في تخريج نخبة من الخريجين المؤهلين أكاديميًا وتطبيقيا، وتعزيز التشاركية بما يخدم التطلعات المشتركة.

وأكد عميد الكلية الدكتور أكرم الرواشدة، أن هذه الدورة التدريبية تعد خير مثال للربط بين المؤسسات الأكاديمية والعملية، بوصفه أحد محاور التنمية التي تسعى إليها الدول للنهوض بخدماتها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن تجسير الفجوة بين القطاعات الإنتاجية والقطاعات البحثية أمر لا بد منه في سبيل تطوير الدول والنهوض بها.

وتابع الرواشدة: جاءت هذه الدورة بواقع 10 ساعات تدريبية على مدار خمسة أيام، تناولت قانون الغذاء الأردني ومفهوم سلامة الغذاء والتعريف بأنظمة سلامته وأسسه، والاشتراطات الصحية العامة والخاصة للعاملين والمواد الأولية والمعدات والأدوات في المطاعم والفنادق، وسير العملية الإنتاجية الثانية التي تشمل تقديم الغذاء في الفنادق والمطاعم، ومقدمة عن أنظمة سلامة الغذاء.

وألقت الطالبة مريم العتوم كلمة باسم زملائها المشاركين في الدورة، أكدت فيها أن هذه الدورة تعد من الدورات التوعوية المفيدة لطلبة كليه السياحة والفنادق، لما تضمنته من معلومات مفيدة وقيمة كأهمية وجود بطاقة بيان على المنتج، والطريقة الصحيحة لترتيب الأطعمة داخل الثلاجات، ودرجة حرارة التبريد، بالإضافة إلى معلومات عن نظام "HACCP" الذي هو نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته، وأهداف تطبيق النظام وأثر تطبيقه في الفنادق.

وشكرت العتوم الكلية لإتاحتها الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة التدريبية، التي من شانها تنمية مهاراتهم وتعزز قدراتهم في ميادين العمل بعد تخرجهم.

وفي نهاية حفل التخريج سلّم مسّاد ومهيدات الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة والبالغ عددهم "39" طالبا وطالبة.

يذكر أن رئيس شعبة التوعية في فرع "المؤسسة" بمحافظة إربد أماني السعدي والدكتورة هديل أبو سمرة والمهندسة إشراق الزعبي، هن من تولين تنفيذ هذه الدورة لطلبة كلية السياحة والفنادق.

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