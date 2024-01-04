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%100 ارتفاع عدد زوار أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي

1/4/2024 2:35:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة ارتفعت أعداد زوار أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي الموسم الماضي إلى الضعفين، بواقع 76 ألف زائر، من مختلف مناطق العالم ومن داخل مناطق المملكة المختلفة.
وتعد هذه الزيادة ضعف المعدل السنوي للزيارات المقدرة بحوالي 35 ألف زائر في أحسن الأحوال، ما يدلل على أن أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي أصبحت مقصدا للزوار من دول عديدة، إضافة إلى أهميتها بالنسبة للسياحة الداخلية التي تضاعفت هي الأخرى بمعدل 4 مرات من حيث عدد الزوار المحليين.
وتدلل الزيادة وفق ما يراه معنيون ومهتمون بالشأن السياحي على أن السياحة الدينية استعادة نشاطها في محافظة الكرك بعد فترة ركود امتدت لأكثر من عشر سنوات.
ووفق إحصائية المكتب المشرف على المقامات والاضرحة بالمزار الجنوبي، فإن أعداد زوار أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي بمحافظة الكرك العام الماضي 2023 بلغت حوالي 76 ألف زائر، بزيادة بلغت حوالي 27 ألف زائر عن العام الذي سبقه 2022.
وفيما يخص الزوار الأجانب فقد بلغ عددهم حوالي 18 ألف زائر، مقارنة بأعداد العام قبل الماضي، والبالغة 12 ألف زائر، في حين بلغت أعداد الزوار العرب من مختلف الدول العربية حوالي 7 آلاف زائر، حيث ارتفع العدد بنسبة 100 % على زوار العام 2022 والبالغ حوالي 4 آلاف زائر فقط.
وبلغ عدد الزوار الأردنيين من مختلف محافظات المملكة حوالي 52 ألف زائر، بمعدل زيادة وصل إلى 4 أضعاف العدد في العام 2022.
وقال مشرف أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي ريان البيايضة إن الأضرحة استعادت عافيتها خلال العامين الماضيين وعادت لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار بعد فترة انقطاع، وارتفعت أعداد الزوار العام الماضي بشكل كبير بعدد وصل إلى حوالي 76 ألف زائر من داخل الأردن، ومن الدول العربية الشقيقة، ومن الدول الإسلامية والأجنبية.
وأشار إلى أن الإحصائية أظهرت أن الزوار من الدول الأجنبية، ومن بينهم الزوار من الدول الإسلامية، الذين قصدوا أضرحة ومقامات الصحابة لزيارتها تحديدا، يتوزعون على الدول الأجنبية والإسلامية، وهم الذين اعتادوا زيارة الأضرحة، وقد جاءوا من دول الهند وباكستان وماليزيا وأندونيسيا وبنغلادش وأستراليا وكندا وتايلند وإسبانيا وجنوب أفريقيا وتركيا وسريلانكا وسنغافورة والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى زوار من الدول العربية المختلفة.
وبين أن أغلب الزوار، يأتون في كل عام مباشرة من بلدانهم بقصد زيارة أضرحة الصحابة والعودة، أو لمتابعة الرحلة للأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة، وخصوصا القادمين من الدول العربية، ما يعني أن أضرحة ومقامات الصحابة في المزار الجنوبي، أصبحت مقصدا للسياحة الدينية في المنطقة، من مختلف أقطار العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الزيارات الأجنبية أصبحت تتم من خلال الوفود السياحية.
وقال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة إن مقامات الصحابة بالمزار الجنوبي تعتبر المزار الديني الأول في محافظة الكرك والجنوب، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف واللجنة الملكية المشرفة على إعمار الأضرحة والمقامات تهتم كثيرا بكل ما تحتاجه المقامات والأضرحة وتقوم بتلبيتها وتوفير مختلف الخدمات الضرورية للزوار.
وأشار إلى أن المديرية نفذت مجموعة من المشروعات وأعمال الصيانة خلال العام الماضي، أهمها صيانة سقف مسجد جعفر بن أبي طالب، وإنارة المسجد وساحاته الداخلية والخارجية وتزويد المسجد والمقامات بمعدات وتجهيزات وصيانة المكيفات والمرافق العامة.
وقال مدير سياحة الكرك ساطع مساعدة، إن تعافي الحركة السياحية بالمملكة شمل تعافي السياحة الدينية أيضا والمرتبطة بزيارة أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار من خارج المملكة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأعداد خلال العام الحالي، مشددا على أن الزوار للاضرحة تقدم لهم كافة الخدمات الضرورية اللازمة ضمن برنامج شامل تعده لهم الأجهزة المعنية في مديريات الأوقاف بالكرك وخصوصا بالمزار الجنوبي واللجنة المشرفة على الأضرحة.
وأكد أن وزارة السياحة تولي مختلف مواقع السياحة الدينية أهمية كبيرة وخصوصا أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي، لأنها تعد من أهم مواقع المنتج السياحي الذي يستقطب الزوار من داخل وخارج المملكة.
وتشهد أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي عملية تحديث مستمرة إلى جانب تطوير في موقع ضريح الصحابي الشهيد عبدالله بن رواحة وذلك بإنشاء مرافق صحية خدمية بالموقع، لتقديم الخدمات للزوار ضمن مراحل إعمار المقامات من قبل اللجنة الملكية لإعمار مقامات الصحابة الأجلاء.
كما نفذت عملية إنشاء إنارة جديدة للأضرحة في مختلف مرافقها، حرصا على توفير الإضاءة المناسبة للزوار.
وكانت المقامات قد شهدت إعمارا شاملا على مرحلتين ضمن مشروع الإعمار الهاشمي للأضرحة والتي أنجزت المرحلتين الأولى والثانية منها الأعوام الماضية، وبكلفة بلغت 6 ملايين و700 ألف دينار، في حين سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ المرحلة الثالثة للإعمار الهاشمي للأضرحة وتشمل إنشاء حدائق عامة بواقع 13 حديقة تسمى كل حديقة باسم شهيد من الشهداء في معركة مؤتة.

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