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بؤر خطرة تفتقر للعناصر المرورية وتهدد السلامة العامة بعجلون

1/4/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة ما إن يقع حادث في محافظة عجلون، حتى يجدد سكان وناشطون تحذيرهم من عدة مواقع وطرق خطرة، تهدد السلامة العامة، وما تزال بلا حلول أو إجراءات فاعلة لتجاوز المشكلة التي تتداخل فيها عوامل طبيعية، تتعلق بطبوغرافية المنطقة الصعبة وانحدار الطرق الشديد وكثرة منعطفاتها، وغزارة الأمطار، وأخرى تتعلق بافتقار تلك المواقع لوسائل السلامة المرورية من حواجز معدنية أو اسمنتية وعواكس ليلية، ووجود أعمدة بمنتصف بعض الطرق داخل القرى، ووجود مناطق لتجمع المياه على شكل برك كما هو في عبين.
وحالت العناية الإلهية دون وقوع كارثة حينما وقع حادث تدهور شاحنة أول من أمس، على طريق منحدر وسط عنجرة بسبب فقدان سائقها السيطرة عليها، ما أدى الى تدهورها واصطدامها بعدة مركبات في الطريق، فيما نتج عن الحادث إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمركبات.
ويؤكد رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، أن هذه الطريق شهدت العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية، بحيث أدت الى حدوث وفيات وإصابات، خصوصا وأن الطريق شديدة الانحدار، داعيا إلى اتخاذ مزيد من إجراءات السلامة العامة، ومنع مرور الشاحنات والحافلات والمركبات الثقيلة، خصوصا القادمة من منطقة القاعدة لشدة انحدارها، واحتمالية فقدانها للكوابح وفقدان السيطرة عليها كما جرى بالحادث الأخير.
وأكد أهمية هذه المطالب، خصوصا مع تزايد أعداد الزوار المحليين والعرب والأجانب لمختلف مناطق المحافظة، والذين لا يكون لهم سابق معرفة بطبيعة هذه الطرق وخطورتها، إضافة إلى ضيق كثير من الطرق المصنفة بالقروية والزراعية التي تسلكها مركبات المتنزهين.
وزاد أن هناك الكثير من المواقع الخطيرة ما تزال تفتقر إلى عناصر السلامة العامة، داعيا الجهات المعنية إلى معالجة المواقع الأكثر خطورة، وحل هذه المشكلة جذريا.
ويؤكد أبو عدي شويات أن طبوغرافية محافظة عجلون، حيث انحدارات الطرق الشديدة والمنعطفات الخطرة ومحاذاتها للأودية السحيقة، ينبغي أن تجد اهتماما رسميا خاصا بعناصر السلامة المرورية على الطرق ومضاعفة مخصصاتها، لتفادي وقوع حوادث سير خطرة، كما حدث لمركبة قبل عامين على طريق كفرنجة- الزغدية -الوهادنة وذهب ضحيته 4 أشخاص.
واستهجن سامي فريحات وجود عمود كهرباء منذ سنوات وسط الطريق المؤدي إلى الحي الذي يقطنه في كفرنجة، مؤكدا أنه ما يزال يشاهد هذه الحالة تتكرر في عدة مواقع في المحافظة، وتشكل خطورة على المركبات، خصوصا أثناء الليل والضباب.
ودعا إلى وضع حواجز حديدية وإسمنتية على جوانب الطرق في الأماكن السحيقة كمنطقة المطل على طريق الأغوار قرب يد كفرنجة، وتخطيط جميع الطرق وتزويدها بالعواكس الفسفورية، والإشارت التحذيرية والإرشادية وإنارتها، وتحسين مدى الرؤية بتقليم الأشجار على جوانبها.
ويقول محمد الشويات، إن العديد من الطرق منحدرة وتفتقر لأي حواجز على جوانبها، داعيا لإيجاد مخصصات كافية لمعالجتها، لاسيما وأن المحافظة بات يقصدها عشرات الآلاف من المتنزهين ممن يجهلون طبيعة هذه الطرق وخطورتها.
وطالب عبدالمجيد الخطاطبة مجلس المحافظة والأشغال والبلديات، لتحديد تلك المواقع، وتأمين الطرق الخطيرة بحواجز معدنية، وعواكس ليلية، ووضع إشارات تحذيرية، وإنارتها ليلا، خصوصا وأن الكثير من الزوار يأتون من خارج المحافظة، بحيث لا يكون لديهم علم بطبيعة المنطقة وخطورتها.
ودعا ثابت المومني إلى إيجاد حل جذري لتجمع المياه على الطريق الرئيس في منطقة الإشارة في عبين، مؤكدا أنه وفي حال الأمطار الغزيرة والمتواصلة، فإنها تتسبب بإغلاق الطريق جراء ارتفاع منسوب المياه رغم وجود ماتورات شفط.
من جانبه، أكد مدير أشغال محافظة عجلون المهندس زهير أبو زعرور، أن المديرية وضمن موازنتها تقوم بما تستطيع لمعالجة تلك المواقع بحسب خطورتها، كما أن كوادرها ولجانها الفنية تقوم بمتابعة تلك المواقع ودراستها وإعداد التوصيات المناسبة لمعالجتها، وحسب أولوياتها.
وأقر أن مخصصات السلامة المرورية لا تكفي لمعالجة أوضاع جميع الطرق في المحافظة، معربا عن أمله بزيادتها في الموازنات لتلبية حاجات الطرق المختلفة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني حاجة العديد من الطرق في المحافظة لتعزيز وسائل السلامة المرورية، خصوصا مع طبيعة المحافظة ذات الانحدارات الشديدة، مبينا أن سيتم مراعاة هذه المشكلة عند إقرار الموازنات، مشيرا إلى أهمية إجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة او الغائها واستثمارها في مشاريع أخرى كهذه المتعلقة بمخصصات السلامة العامة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود التشاركية ما بين المجلس وكافة الجهات المعنية لتحقيق العمل والإنجاز الذي يصب في خدمة المصلحة العامــة.
ووفق إحصائيات رسمية فإن متوسط الحوادث المرورية في المحافظة خلال العام تبلغ زهاء 1350 حادثا متنوعا ما بين حادث صدم ودهس وتدهور.
وفي تصريحات إعلامية، أكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، أن الحوادث المرورية أصبحت تشكل هاجسا وقلقا لنا جميعا، مؤكدا أهمية تحسين الواقع المروري خدمة للمواطنين، وبذل الجهود المتواصلة والتخطيط والعمل بشراكة مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.
وأكد أن طبوغرافية عجلون الصعبة تتطلب تكثيف الجهود من أجل تسيير حركة المواطنين ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد خلال المنخفضات الجوية والتي من أبرزها تجمع الأمطار على مثلث عبين والذي يشكل بؤرة ساخــنة كونه يتسبب بإغلاق الطريق حال ارتفاع منسوب المياه ويعرقل حركة السير، مبينا أن مديرية أشغال عجلون أنشأت محطة على مثلث عبين لرفع المياه، كما أن هناك خططا مستقبلية تدرس في الوقت الحالي لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري.

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