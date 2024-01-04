شركة Ltimindtree تدمج Syncordis وnielsen+Partner لتشكيل ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن دمج شركاتها التابعة؛ Syncordis وNielsen+Partner لتشكيل ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) المتخصِّصة. تهدف ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) الفريدة هذه التابعة لشركة LTIMindtree إلى تقديم خدمات استشارية شاملة وخدمات رقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من المنتجات والمنصَّات التجارية الجاهزة (COTS) التي تخدم البنوك وشركات سوق رأس المال.

استحوذت LTIMindtree على شركة Syncordis في ديسمبر 2017 وشركة Nielsen+Partner في يناير 2019. ومن خلال هذا الدمج، تهدف LTIMindtree إلى الجمع بين القدرات التكميلية لشركتين ناجحتين لديهما بسجل حافل في تحقيق النمو الرائد في الصناعة.

صرَّح Nachiket Deshpande ، المدير بدوام كامل والرئيس التنفيذي للعمليات، بشركة LTIMindtree ، قائلاً:“نحن نضع تصورًا لممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية التي تم تشكيلها حديثًا لخدمة عملائنا العالميين من أحر قلوبنا، وتمكين الشراكات الاستراتيجية وتقديم خدمات منتجة. تنتابنا حالة من الثقة بأنه من خلال تمكين التحول الشامل لعملائنا، ستساعد ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) شركة LTIMindtree على تحقيق نمو رائد في الصناعة.

ومن جانبه، صرَّح Guillaume Desjonqueres ، الرئيس التنفيذي لشركة Syncordis ، قائلاً:“في ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) من شركة LTIMindtree، سيتعامل العملاء مع شريك كبير بما يكفي لدعم تطلعاتهم التحويلية المعقدة الشاملة وذكي بما يكفي للعناية بمتطلباتهم بشدة. تنتابنا حالة من الحماس الشديد لهذا الدمج، فضلاً عن إمكانية تقديم خدمة فائقة لعملائنا العالميين وتحقيق النجاح لنا جميعًا.

ستوفر ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) من شركة LTIMindtree للعملاء قدرات مُحسَّنة بشكل كبير على المنتجات/المنصات، ومجموعة أكثر تنوعًا من العروض الشاملة والأساسية للمستهلك، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال شراكات صناعية أعمق ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية.

معلومات عن LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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