شركة Ltimindtree تدمج Syncordis وnielsen+Partner لتشكيل ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن دمج شركاتها التابعة؛ Syncordis وNielsen+Partner لتشكيل ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) المتخصِّصة. تهدف ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) الفريدة هذه التابعة لشركة LTIMindtree إلى تقديم خدمات استشارية شاملة وخدمات رقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من المنتجات والمنصَّات التجارية الجاهزة (COTS) التي تخدم البنوك وشركات سوق رأس المال.
استحوذت LTIMindtree على شركة Syncordis في ديسمبر 2017 وشركة Nielsen+Partner في يناير 2019. ومن خلال هذا الدمج، تهدف LTIMindtree إلى الجمع بين القدرات التكميلية لشركتين ناجحتين لديهما بسجل حافل في تحقيق النمو الرائد في الصناعة.
صرَّح Nachiket Deshpande ، المدير بدوام كامل والرئيس التنفيذي للعمليات، بشركة LTIMindtree ، قائلاً:“نحن نضع تصورًا لممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية التي تم تشكيلها حديثًا لخدمة عملائنا العالميين من أحر قلوبنا، وتمكين الشراكات الاستراتيجية وتقديم خدمات منتجة. تنتابنا حالة من الثقة بأنه من خلال تمكين التحول الشامل لعملائنا، ستساعد ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) شركة LTIMindtree على تحقيق نمو رائد في الصناعة.
ومن جانبه، صرَّح Guillaume Desjonqueres ، الرئيس التنفيذي لشركة Syncordis ، قائلاً:“في ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) من شركة LTIMindtree، سيتعامل العملاء مع شريك كبير بما يكفي لدعم تطلعاتهم التحويلية المعقدة الشاملة وذكي بما يكفي للعناية بمتطلباتهم بشدة. تنتابنا حالة من الحماس الشديد لهذا الدمج، فضلاً عن إمكانية تقديم خدمة فائقة لعملائنا العالميين وتحقيق النجاح لنا جميعًا.
ستوفر ممارسة تحويل أعمال الخدمات المصرفية (BTP) من شركة LTIMindtree للعملاء قدرات مُحسَّنة بشكل كبير على المنتجات/المنصات، ومجموعة أكثر تنوعًا من العروض الشاملة والأساسية للمستهلك، والتي يتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال شراكات صناعية أعمق ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية.
معلومات عن LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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