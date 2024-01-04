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مخاوف من انتشار الجرب في بريطانيا وسط نقص حاد في الأدوية

1/4/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تواجه بريطانيا نقصا حاداً في أدوية الجرب على نطاق واسع، مزامنة مع تزايد حالات الإصابة بالمرض المعروف باسم "حكة السبع سنوات".

ويخشى الخبراء أن يؤثر النقص في خيارات العلاج بشدة على حياة البريطانيين، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد، وذلك كون الجرب حالة شديدة العدوى تسبب حكة شديدة يمكن أن تستمر لعدة أشهر.

وقالت ليلى هانبيك، الرئيس التنفيذي لرابطة الصيدليات المتعددة المستقلة لصحيفة "الصن" البريطانية: "أبلغت الصيدليات في شمال وجنوب البلاد عن زيادة في عدد مرضى الجرب، في بعض المناطق شهدت العديد من دور رعاية المسنين تفشي الجرب، وطُلب من الصيدليات توفير دواء البيرميثرين، لسوء الحظ، كميات أدوية الجرب قليلة".

وقال فراس النعيم، طبيب الأمراض الجلدية في هارلي ستريت للصحيفة: "إن حكة الجلد المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تشققه، وفي بعض الحالات النادرة، تؤدي إلى الإصابة بالقوباء و المكورات العنقودية.

فيما كشفت أحدث بيانات المراقبة الصادرة عن الكلية الملكية للأطباء العامين (RCGP) عن ثلاث حالات لكل 100 ألف شخص في نوفمبر، وهو ضعف المتوسط الموسمي.

وقد وصف أطباء أمراض جلدية آخرون الوضع لصحيفة الجارديان بأنه“كابوس حقيقي".

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