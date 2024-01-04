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قلق من الترهل بعد فقدان الوزن

1/4/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تزدحم صالات الألعاب الرياضية والمماشي في الهواء الطلق بأولئك الراغبين في إنقاص أوزانهم ومراقبة ما يحصلون عليه من سعرات حرارية، وترتسم على محيا من ينجح منهم في تحقيق هدفه كثير من علامات السعادة، خصوصًا أولئك الذين فقدوا كثيرًا من الوزن، ولكن مع ذلك، يبدأ قلق بعضهم حين يخلف إنقاص الوزن بعض الترهلات الزائدة في الجلد سواء كان ذلك في البطن أو الفخذين أو الوجه أو الذراعين.
ويحدث هذا الترهل بسبب تلف الإيلاستين والكولاجين الموجودين في البشرة، مما يجعل من الصعب استعادة الجلد المشدود.
قد يكون من الصعب الشعور بالإثارة تجاه إنجاز إنقاص الوزن عندما نشعر بعدم الأمان بشأن الجلد الزائد، قد يكون من غير المريح أو الصعب أيضًا العثور على الملابس التي تناسبنا بشكل صحيح.
ومع ذلك كله، هناك بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من هذه المشكلة وتخطي آثارها.
لماذا يترهل الجلد؟
مع تقدمك في العمر، سيكون لدى جسمك كميات أقل من الإيلاستين والكولاجين، وهما المسؤولان عن الحفاظ على مرونة وثبات بشرتك.
زيادة الوزن والحمل يمكن أن يؤديا أيضًا إلى إتلاف ألياف الإيلاستين والكولاجين، وعندما تفقد الوزن، قد يكون من الصعب على بشرتك أن تستعيد عافيتها.
شد الجلد
كيف يمكنك أن تشد جلدك بعد فقدان الوزن؟
هناك عدد من المنتجات التي تدعي أن كريماتها ستؤدي إلى شد الجلد، ولكن لسوء الحظ، لا توجد أدلة كافية تشير إلى أن العلاجات المنزلية فعالة جدًا.
كتبت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن هذه الكريمات لا تتغلغل بعمق كافٍ لرفع الجلد المترهل.
ويشرح البعض أن بعض المرطبات يمكن أن تمنح البشرة مظهرًا أكثر ((امتلاء))، لكن النتائج عادة ما تكون مؤقتة.
ومع ذلك، هناك علاجات طبية فعالة، منها علاجات غير جراحية ينصح بها أطباء الجلد وجراحو التجميل.
علاجات غير جراحية لشد الجلد
1ـ الموجات فوق الصوتية.
كتب المجلس الأمريكي لجراحة التجميل أنه في هذا الإجراء، ينقل جهاز محمول الطاقة عبر الجلد (حوالي 5 مم) مما يحفز إنتاج الكولاجين.
2ـ موجة تردد الراديو.
في هذا الإجراء، يتم إدخال أنابيب أو إبر دقيقة في الجلد لتسخين الأنسجة الموجودة تحته. كما هو الحال مع الموجات فوق الصوتية، فإن هذا سيحفز أيضًا إنتاج الكولاجين ويشد الجلد.
3ـ العلاجات بالليزر.
وفقًا لـMayo Clinic، فإن إعادة التسطيح بالليزر هو إجراء يستخدم الليزر لتدمير الطبقة العليا من الجلد وتسخين الطبقة التالية، مما يزيد من إنتاج الكولاجين.
علاجات جراحية
من المهم ملاحظة أنه بالرغم من أن تحفيز إنتاج الكولاجين يعد جزءًا لا يتجزأ من كل العلاجات التي ذكرناها، فإنه لم يتم إثبات أن مكملات الكولاجين علاج فعال. وقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية أو جراح التجميل بأحد هذه الإجراءات أو إجراء جراحي، خاصة إذا فقدت كمية كبيرة من الوزن.
وتتمثل المعالجة الجراحية للترهل بعمليات مختلفة يمكن إجراؤها، وأكثرها شيوعًا:
1ـ عملية ((شد البطن)).
تعمل ((شد البطن)) أو عملية شد البطن على إزالة الجلد الزائد من البطن وشد عضلات البطن الممدودة.
2ـ شد الجزء السفلي من الجسم.
تعمل عملية شد الجزء السفلي من الجسم (أو شد الجسم المحيطي) على شد الجلد في منطقة البطن والفخذين والأرداف. كما أنه يعمل على شد عضلات البطن المشدودة.
3ـ استئصال السبلة الشحمية.
تؤدي عملية استئصال السبلة الشحمية إلى إزالة الجلد الزائد من البطن.
4ـ شد الفخذين والأرداف.
يزيل هذا الإجراء الجلد الزائد حول الفخذين والأرداف مع الحصول أيضًا على مظهر أكثر نعومة وأكثر تحديدًا.
5ـ شد الجزء العلوي من الجسم.
مثل شد الفخذ والأرداف ولكن حول الذراعين والثديين وخط الظهر/حمالة الصدر.

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