قلق من الترهل بعد فقدان الوزن

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- Al Watan) تزدحم صالات الألعاب الرياضية والمماشي في الهواء الطلق بأولئك الراغبين في إنقاص أوزانهم ومراقبة ما يحصلون عليه من سعرات حرارية، وترتسم على محيا من ينجح منهم في تحقيق هدفه كثير من علامات السعادة، خصوصًا أولئك الذين فقدوا كثيرًا من الوزن، ولكن مع ذلك، يبدأ قلق بعضهم حين يخلف إنقاص الوزن بعض الترهلات الزائدة في الجلد سواء كان ذلك في البطن أو الفخذين أو الوجه أو الذراعين.
ويحدث هذا الترهل بسبب تلف الإيلاستين والكولاجين الموجودين في البشرة، مما يجعل من الصعب استعادة الجلد المشدود.
قد يكون من الصعب الشعور بالإثارة تجاه إنجاز إنقاص الوزن عندما نشعر بعدم الأمان بشأن الجلد الزائد، قد يكون من غير المريح أو الصعب أيضًا العثور على الملابس التي تناسبنا بشكل صحيح.
ومع ذلك كله، هناك بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليها للتخلص من هذه المشكلة وتخطي آثارها.
لماذا يترهل الجلد؟
مع تقدمك في العمر، سيكون لدى جسمك كميات أقل من الإيلاستين والكولاجين، وهما المسؤولان عن الحفاظ على مرونة وثبات بشرتك.
زيادة الوزن والحمل يمكن أن يؤديا أيضًا إلى إتلاف ألياف الإيلاستين والكولاجين، وعندما تفقد الوزن، قد يكون من الصعب على بشرتك أن تستعيد عافيتها.
شد الجلد
كيف يمكنك أن تشد جلدك بعد فقدان الوزن؟
هناك عدد من المنتجات التي تدعي أن كريماتها ستؤدي إلى شد الجلد، ولكن لسوء الحظ، لا توجد أدلة كافية تشير إلى أن العلاجات المنزلية فعالة جدًا.
كتبت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن هذه الكريمات لا تتغلغل بعمق كافٍ لرفع الجلد المترهل.
ويشرح البعض أن بعض المرطبات يمكن أن تمنح البشرة مظهرًا أكثر ((امتلاء))، لكن النتائج عادة ما تكون مؤقتة.
ومع ذلك، هناك علاجات طبية فعالة، منها علاجات غير جراحية ينصح بها أطباء الجلد وجراحو التجميل.
علاجات غير جراحية لشد الجلد
1ـ الموجات فوق الصوتية.
كتب المجلس الأمريكي لجراحة التجميل أنه في هذا الإجراء، ينقل جهاز محمول الطاقة عبر الجلد (حوالي 5 مم) مما يحفز إنتاج الكولاجين.
2ـ موجة تردد الراديو.
في هذا الإجراء، يتم إدخال أنابيب أو إبر دقيقة في الجلد لتسخين الأنسجة الموجودة تحته. كما هو الحال مع الموجات فوق الصوتية، فإن هذا سيحفز أيضًا إنتاج الكولاجين ويشد الجلد.
3ـ العلاجات بالليزر.
وفقًا لـMayo Clinic، فإن إعادة التسطيح بالليزر هو إجراء يستخدم الليزر لتدمير الطبقة العليا من الجلد وتسخين الطبقة التالية، مما يزيد من إنتاج الكولاجين.
علاجات جراحية
من المهم ملاحظة أنه بالرغم من أن تحفيز إنتاج الكولاجين يعد جزءًا لا يتجزأ من كل العلاجات التي ذكرناها، فإنه لم يتم إثبات أن مكملات الكولاجين علاج فعال. وقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية أو جراح التجميل بأحد هذه الإجراءات أو إجراء جراحي، خاصة إذا فقدت كمية كبيرة من الوزن.
وتتمثل المعالجة الجراحية للترهل بعمليات مختلفة يمكن إجراؤها، وأكثرها شيوعًا:
1ـ عملية ((شد البطن)).
تعمل ((شد البطن)) أو عملية شد البطن على إزالة الجلد الزائد من البطن وشد عضلات البطن الممدودة.
2ـ شد الجزء السفلي من الجسم.
تعمل عملية شد الجزء السفلي من الجسم (أو شد الجسم المحيطي) على شد الجلد في منطقة البطن والفخذين والأرداف. كما أنه يعمل على شد عضلات البطن المشدودة.
3ـ استئصال السبلة الشحمية.
تؤدي عملية استئصال السبلة الشحمية إلى إزالة الجلد الزائد من البطن.
4ـ شد الفخذين والأرداف.
يزيل هذا الإجراء الجلد الزائد حول الفخذين والأرداف مع الحصول أيضًا على مظهر أكثر نعومة وأكثر تحديدًا.
5ـ شد الجزء العلوي من الجسم.
مثل شد الفخذ والأرداف ولكن حول الذراعين والثديين وخط الظهر/حمالة الصدر.
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