زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتماثل للشفاء بعد حادثة الطعن

MENAFN - Al Watan) كشف الجراح الذي أجرى عملية جراحية لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جاي ميونغ اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن "لي" يتعافى بسلاسة بعد الخضوع للعملية الجراحية لإصلاح وريد رئيسي في رقبته بعد تعرضه لهجوم الطعن بسكين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تعرض "لي" للهجوم من قبل رجل بالغ من العمر 67 عاما، واسمه العائلي "كيم"، والذي تظاهر بأنه يسعى للحصول على توقيع "لي" صباح يوم الثلاثاء خلال زيارته إلى مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.

وقال مين سيونغ-كي من مستشفى جامعة سيئول الوطنية في مؤتمر صحفي: "زعيم المعارضة يتعافى بسلاسة ولكنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة بسبب المخاوف من حدوث عدوى إضافية ومضاعفات ما بعد الجراحة بسبب الإصابة التي تعرض لها".

وقال البروفيسور في وحدة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى إن "لي" أصيب بجرح يبلغ طوله حوالي 1.4 سم، لكنه كان محظوظا لأنه لم يتعرض لأي ضرر في الشريان أو العصب الدماغي المحيط به أو مجرى الهواء.

وذكر أنه من المعتاد أن يبقى المريض في وحدة العناية المركزة أولا، لأن إعادة بناء الوريد قد تؤدي إلى المزيد من النزيف أو مضاعفات أخرى، مثل جلطات الدم، و "لي" في جناح عام الآن.

وكشفت الشرطة في وقت سابق أن "كيم" اعترف بنيته قتل "لي" وأنه خطط لهجومه بمفرده. إلا أن دوافعه لا تزال مجهولة.

وبحسب وكالة يونهاب فقد عقدت محكمة في بوسان جلسة استماع اليوم الخميس لتحديد ما إذا كان سيتم اعتقال "كيم" رسميا بتهمة محاولة القتل.