افتتاح المتجر الالكتروني الخاص بــ HONOR في السعودية العام الجاري

(MENAFN
- Al Watan) كشف السيد جيري لياو، مدير HONOR في السعودية في حوار مع جريدة الوطن اليوم الخميس، أن نسبة مبيعات العلامة التجارية في سوق الهواتف الذكية في السوق السعودية قد زادت بمعدّ 147% خلال العام الماضي 2023 وهي النسبة الأعلى بين بقية المنافسين، مؤكداً أن الشركة مستمرة في التركيز على متطلبات المستخدمين من خلال رؤيتها التي تضع الإنسان في المقام الأول.
وأشاد بالمشاركة المميزة في برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer من HONOR لتجربة HONOR Magic V2القابل للطي، حيث أنهت العلامة التجارية الجلسة الأولى من البرنامج بردود فعل إيجابية، موضحاً أن "برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer ليس مجرد عرض لمزايا الهاتف القابل للطي، بل تجربة تفاعلية سمحت للمشاركين فيها باكتشاف آفاق جديدة لزيادة الإنتاجية ومشاركة آرائهم القيمة"، موضحاً أن العلامة التجارية "تلتزم بتوفير منصة للمستخدمين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في المناقشات، مما يضمن تطور HONOR Magic V2 بناءً على رؤى المستخدم في الواقع، ومن المتوقع إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في أوائل العام الحالي في السوق السعودي".
وعبرّ السيد لياو عن حرصHONOR في المملكة العربية السعودية على التعاون أكثر مع وسائل الإعلام المحلية، والمؤثرين التقنيين والذين يعتبرون من رواد المحتوى التقني في السعودية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وذلك من أجل تعزيز العلامة التجارية HONOR، حيث شدد على حرص الشركة على "تقديم تجربة مميزة للمستخدمين، والعمل بشكل مستمر لضمان حصولهم على أفضل دعم، من خلال خيارات الدعم ومراكز خدمة الصيانة المعتمدة ومراكز خدمة العملاء عبر الإنترنت وموقع الويب وتطبيق الخدمة الذاتية".
وفي هذا السياق، أكد لياو على التزام HONOR بالشفافية والابتكار والتميز في مجال التكنولوجيا والإعلام، حيث نظمت HONOR رحلة جمعت خبراء التكنولوجيا والإعلام من المملكة العربية السعودية إلى الصين، في شهر ديسمبر الماضي، حيث زاروا مجمع التصنيع الذكي ومراكز البحث والتطوير في الصين.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس التزام HONOR المستمر بعرض أحدث التقنيات والابتكارات وإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين والمؤثرين، وتضمنت الرحلة استكشافاً عملياً لمجموعة كاملة من منتجاتHONOR، مما سمح للمشاركين بالوصول إلى سيناريوهات الاستخدام المتنوعة.
وأضاف لياو "شملت الزيارة مركز مختبر البحث والتطوير للتعرف عن قرب على استثمارات HONOR وقدراتها الحقيقية في مجال الأبحاث التقنية، ورؤىHONOR وقدراتها على دمج التكنولوجيا في منتجاتها من أجل تجربة مستخدم محسنة، كما زاروا مجمع التصنيع HONOR Smart Manufacturing ، وتعرفوا على خط الإنتاج الآلي الكامل للهواتف الذكية الرائدة، وأساليب ومنهجيات HONOR الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة".
وعن التعاون مع بورشه ديزاين وأهميته، أكد جيري لياو مدير HONOR في السعودية، أن العلامتين "ستقدمان منتجات مبتكرة تجمع بين التصميم الاستثنائي والعملي، إلى جانب أحدث التكنولوجيا المتطورة، وذلك من خلال الجمع بين فلسفات التصميم الخاصة بهما بهدف تقديم أجهزة ذكية متطورة وتزويد العملاء بتجربة مستخدم فاخرة في عالم الإلكترونيات، ففي الوقت الذي تتميز فيه مجموعة منتجات وخدمات HONOR بمنتجاتها الذكية والمبتكرة التي توفر تجربة مستخدم فائقة وميزات رائعة، خاصة في المجالات الأكثر صلة بالمستهلكين بما في ذلك عمر البطارية وتكنولوجيا شاشة العرض بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو، تقدم علامة بورشه ديزاين خبرتها الفريدة في التصميم وخبرتها الممتدة لعقود من الزمن في قطاع السيارات الفاخرة إلى هذا التعاون".
وأوضح أن شركة بورشه ديزاين تنظر إلى هذا التعاون مع علامةHONOR، كشريك مثالي من أجل دفع حدود الابتكار بهدف "تقديم منتجات جديدة ورائعة لعملائنا تجمع بشكل مثالي بين التصميم الاستثنائي والأداء المتميز، لريادة قطاع الأجهزة الذكية الفاخرة الحديثة، والتي من شأنها تسريع نمط الحياة لعشاق التكنولوجيا لتعزيز النمو في الأسواق حول العالم، حيث تتطلع العلامتان التجاريتان إلى تقديم أحدث الابتكارات المتطورة والتصاميم الرائدة إلى عالم الأجهزة الذكية الفاخرة"، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن أول جهاز ذكي تم تطويره بشكل مشترك بين علامة HONOR وعلامة بورشه ديزاين في يناير 2024 في الصين.
أما عن أبرز الابتكارات التكنولوجية والتقنية التي قدمتها هونر عام 2023، فقال جيري لياو "تركز العلامة التجارية الرائدة في نهجها على الإنسان في المقام الأول، حيث تؤمن هونر أن تقديم منتجات عالية الجودة للمُستخدمين لا يمكن أن يتم من دون وضع معايير جودة صارمة تتخطى المعايير التي اعتدنا عليها في الصناعة. ويكشف هذا الالتزام الذي لا يتزعزع بتقديم كل ما هو مُمتاز عن سعي العلامة التجارية لتقديم جودة لا مثيل لها، ما ينتج عن هواتف ذكية معروفة بالمتانة، المصداقية، والأداء الفائق".
وأضاف "لقد أولت شركة HONOR تقنية العرض لراحة العين أولوية قصوى، حيث أشارت الأبحاث أن ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ضعف البصر، وأنه كان من الممكن منع ذلك لمليار واحد على الأقل من هؤلاء الأشخاص، واستثمرت وأنفقت أكثر من 140 مليون دولار أميركي (1 مليار يوان صيني) في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بتكنولوجيا شاشة العرض، وطورت أكثر من 500 براءة اختراع متعلقة بشاشة العرض، كما افتتحت مختبراً جديداً مخصصاً لتقنيات لراحة العين بهدف تعميق خبرتها في هذا المجال".
كما أشار إلى أن Honor تخطو إلى الأمام في أسلوب الحياة الذكي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه يمكن للأجهزة المختلفة العمل على البيئة نفسها، من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والشاشات الذكية، كما يمثل إدخال MagicOS في النظام البيئي للساعات الذكية خطوة رائدة، تُسهّل تدفق المعلومات بين الساعات الذكية والهواتف المحمولة. كما أسست HONOR شركة خدمات سحابية مستقلة لتضمن تجربة مستخدم محسنة تمهد الطريق لمستقبل ذكي مبتكر.
وعن أبرز الخطط للعام 2024، قال لياو: "في أجندتنا هذا العام العديد من الأنشطة، إضافة إلى إطلاق عدد من الأجهزة من مختلف الفئات. كما أننا بصدد افتتاح متجرنا الإلكتروني الخاص، بالإضافة إلى عدد من المتاجر في أهم المدن السعودية. كما نعد عملائنا بمشاركة مهمة في الأحداث التكنولوجية القادمة مثل LEAP وMWC وغيرها".
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