Friday, 05 January 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح المتجر الالكتروني الخاص بــ HONOR في السعودية العام الجاري

1/4/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف السيد جيري لياو، مدير HONOR في السعودية في حوار مع جريدة الوطن اليوم الخميس، أن نسبة مبيعات العلامة التجارية في سوق الهواتف الذكية في السوق السعودية قد زادت بمعدّ 147% خلال العام الماضي 2023 وهي النسبة الأعلى بين بقية المنافسين، مؤكداً أن الشركة مستمرة في التركيز على متطلبات المستخدمين من خلال رؤيتها التي تضع الإنسان في المقام الأول.
وأشاد بالمشاركة المميزة في برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer من HONOR لتجربة HONOR Magic V2القابل للطي، حيث أنهت العلامة التجارية الجلسة الأولى من البرنامج بردود فعل إيجابية، موضحاً أن "برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer ليس مجرد عرض لمزايا الهاتف القابل للطي، بل تجربة تفاعلية سمحت للمشاركين فيها باكتشاف آفاق جديدة لزيادة الإنتاجية ومشاركة آرائهم القيمة"، موضحاً أن العلامة التجارية "تلتزم بتوفير منصة للمستخدمين لتقديم الاقتراحات والمشاركة في المناقشات، مما يضمن تطور HONOR Magic V2 بناءً على رؤى المستخدم في الواقع، ومن المتوقع إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في أوائل العام الحالي في السوق السعودي".
وعبرّ السيد لياو عن حرصHONOR في المملكة العربية السعودية على التعاون أكثر مع وسائل الإعلام المحلية، والمؤثرين التقنيين والذين يعتبرون من رواد المحتوى التقني في السعودية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وذلك من أجل تعزيز العلامة التجارية HONOR، حيث شدد على حرص الشركة على "تقديم تجربة مميزة للمستخدمين، والعمل بشكل مستمر لضمان حصولهم على أفضل دعم، من خلال خيارات الدعم ومراكز خدمة الصيانة المعتمدة ومراكز خدمة العملاء عبر الإنترنت وموقع الويب وتطبيق الخدمة الذاتية".
وفي هذا السياق، أكد لياو على التزام HONOR بالشفافية والابتكار والتميز في مجال التكنولوجيا والإعلام، حيث نظمت HONOR رحلة جمعت خبراء التكنولوجيا والإعلام من المملكة العربية السعودية إلى الصين، في شهر ديسمبر الماضي، حيث زاروا مجمع التصنيع الذكي ومراكز البحث والتطوير في الصين.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس التزام HONOR المستمر بعرض أحدث التقنيات والابتكارات وإطلاق أجهزة جديدة للمستخدمين والمؤثرين، وتضمنت الرحلة استكشافاً عملياً لمجموعة كاملة من منتجاتHONOR، مما سمح للمشاركين بالوصول إلى سيناريوهات الاستخدام المتنوعة.
وأضاف لياو "شملت الزيارة مركز مختبر البحث والتطوير للتعرف عن قرب على استثمارات HONOR وقدراتها الحقيقية في مجال الأبحاث التقنية، ورؤىHONOR وقدراتها على دمج التكنولوجيا في منتجاتها من أجل تجربة مستخدم محسنة، كما زاروا مجمع التصنيع HONOR Smart Manufacturing ، وتعرفوا على خط الإنتاج الآلي الكامل للهواتف الذكية الرائدة، وأساليب ومنهجيات HONOR الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الجودة".
وعن التعاون مع بورشه ديزاين وأهميته، أكد جيري لياو مدير HONOR في السعودية، أن العلامتين "ستقدمان منتجات مبتكرة تجمع بين التصميم الاستثنائي والعملي، إلى جانب أحدث التكنولوجيا المتطورة، وذلك من خلال الجمع بين فلسفات التصميم الخاصة بهما بهدف تقديم أجهزة ذكية متطورة وتزويد العملاء بتجربة مستخدم فاخرة في عالم الإلكترونيات، ففي الوقت الذي تتميز فيه مجموعة منتجات وخدمات HONOR بمنتجاتها الذكية والمبتكرة التي توفر تجربة مستخدم فائقة وميزات رائعة، خاصة في المجالات الأكثر صلة بالمستهلكين بما في ذلك عمر البطارية وتكنولوجيا شاشة العرض بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو، تقدم علامة بورشه ديزاين خبرتها الفريدة في التصميم وخبرتها الممتدة لعقود من الزمن في قطاع السيارات الفاخرة إلى هذا التعاون".
وأوضح أن شركة بورشه ديزاين تنظر إلى هذا التعاون مع علامةHONOR، كشريك مثالي من أجل دفع حدود الابتكار بهدف "تقديم منتجات جديدة ورائعة لعملائنا تجمع بشكل مثالي بين التصميم الاستثنائي والأداء المتميز، لريادة قطاع الأجهزة الذكية الفاخرة الحديثة، والتي من شأنها تسريع نمط الحياة لعشاق التكنولوجيا لتعزيز النمو في الأسواق حول العالم، حيث تتطلع العلامتان التجاريتان إلى تقديم أحدث الابتكارات المتطورة والتصاميم الرائدة إلى عالم الأجهزة الذكية الفاخرة"، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن أول جهاز ذكي تم تطويره بشكل مشترك بين علامة HONOR وعلامة بورشه ديزاين في يناير 2024 في الصين.
أما عن أبرز الابتكارات التكنولوجية والتقنية التي قدمتها هونر عام 2023، فقال جيري لياو "تركز العلامة التجارية الرائدة في نهجها على الإنسان في المقام الأول، حيث تؤمن هونر أن تقديم منتجات عالية الجودة للمُستخدمين لا يمكن أن يتم من دون وضع معايير جودة صارمة تتخطى المعايير التي اعتدنا عليها في الصناعة. ويكشف هذا الالتزام الذي لا يتزعزع بتقديم كل ما هو مُمتاز عن سعي العلامة التجارية لتقديم جودة لا مثيل لها، ما ينتج عن هواتف ذكية معروفة بالمتانة، المصداقية، والأداء الفائق".
وأضاف "لقد أولت شركة HONOR تقنية العرض لراحة العين أولوية قصوى، حيث أشارت الأبحاث أن ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من ضعف البصر، وأنه كان من الممكن منع ذلك لمليار واحد على الأقل من هؤلاء الأشخاص، واستثمرت وأنفقت أكثر من 140 مليون دولار أميركي (1 مليار يوان صيني) في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بتكنولوجيا شاشة العرض، وطورت أكثر من 500 براءة اختراع متعلقة بشاشة العرض، كما افتتحت مختبراً جديداً مخصصاً لتقنيات لراحة العين بهدف تعميق خبرتها في هذا المجال".
كما أشار إلى أن Honor تخطو إلى الأمام في أسلوب الحياة الذكي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه يمكن للأجهزة المختلفة العمل على البيئة نفسها، من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والشاشات الذكية، كما يمثل إدخال MagicOS في النظام البيئي للساعات الذكية خطوة رائدة، تُسهّل تدفق المعلومات بين الساعات الذكية والهواتف المحمولة. كما أسست HONOR شركة خدمات سحابية مستقلة لتضمن تجربة مستخدم محسنة تمهد الطريق لمستقبل ذكي مبتكر.
وعن أبرز الخطط للعام 2024، قال لياو: "في أجندتنا هذا العام العديد من الأنشطة، إضافة إلى إطلاق عدد من الأجهزة من مختلف الفئات. كما أننا بصدد افتتاح متجرنا الإلكتروني الخاص، بالإضافة إلى عدد من المتاجر في أهم المدن السعودية. كما نعد عملائنا بمشاركة مهمة في الأحداث التكنولوجية القادمة مثل LEAP وMWC وغيرها".

MENAFN04012024000089011017ID1107685869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث