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اتجاهات تكنولوجية لعام 2024

1/4/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نهج الثقة المعدومة سيزداد أهمية:
مع زيادة إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وانتقال عملية معالجة البيانات إلى الأطراف، فإن مستويات التهديد والمخاطر السيبرانية ستزداد بدورها، وهذا ما سيجعل الشركات تعتمد على بنية تستند إلى نهج الثقة المعدومة.
الحوسبة الطرفية ستكون عامل قوة إستراتيجياً للأعمال:
ستواصل الحوسبة الطرفية نموها المتسارع، ولن تظل مجرد عامل ثانوي كما هو الحال الآن، بل ستصبح قوة استراتيجية للأعمال، حيث ستتيح معالجة البيانات بشكل أسرع، وستسهم بتقليل زمن الاستجابة وتعزيز الكفاءة.
أجهزة الكمبيوتر ستصبح أكثر بدهية:
سيستمر جهاز الكمبيوتر الشخصي في التطور ليصبح أكثر قوة، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إطلاق العديد من الميزات الجديدة، مثل المطالبات غير النصية لإتاحة تجربة ثنائية الاتجاه بين البشر وجهاز الكمبيوتر.
الابتكارات المستقبلية ستكون هادفة ومستدامة:
سيكون التقدم التكنولوجي الجديد مدفوعاً بشكل أوضح بتحقيق غايات محددة، وستولي الابتكارات المستقبلية أولوية رئيسية للاستدامة، واهتمام بالأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، الذي ستتركه.

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