اتجاهات تكنولوجية لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan) نهج الثقة المعدومة سيزداد أهمية:
مع زيادة إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وانتقال عملية معالجة البيانات إلى الأطراف، فإن مستويات التهديد والمخاطر السيبرانية ستزداد بدورها، وهذا ما سيجعل الشركات تعتمد على بنية تستند إلى نهج الثقة المعدومة.
الحوسبة الطرفية ستكون عامل قوة إستراتيجياً للأعمال:
ستواصل الحوسبة الطرفية نموها المتسارع، ولن تظل مجرد عامل ثانوي كما هو الحال الآن، بل ستصبح قوة استراتيجية للأعمال، حيث ستتيح معالجة البيانات بشكل أسرع، وستسهم بتقليل زمن الاستجابة وتعزيز الكفاءة.
أجهزة الكمبيوتر ستصبح أكثر بدهية:
سيستمر جهاز الكمبيوتر الشخصي في التطور ليصبح أكثر قوة، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على إطلاق العديد من الميزات الجديدة، مثل المطالبات غير النصية لإتاحة تجربة ثنائية الاتجاه بين البشر وجهاز الكمبيوتر.
الابتكارات المستقبلية ستكون هادفة ومستدامة:
سيكون التقدم التكنولوجي الجديد مدفوعاً بشكل أوضح بتحقيق غايات محددة، وستولي الابتكارات المستقبلية أولوية رئيسية للاستدامة، واهتمام بالأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، الذي ستتركه.
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