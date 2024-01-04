مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.972.62 بارتفاع وقدره 9.11 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائدا لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – عند مستوى 729.56 بارتفاع وقدره 1.91 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

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وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا و127 ألفا و105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 898 ألفا و35 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 88.02% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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