مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.972.62 بارتفاع وقدره 9.11 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائدا لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي – حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية – عند مستوى 729.56 بارتفاع وقدره 1.91 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
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وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا و127 ألفا و105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 898 ألفا و35 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 88.02% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685867
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