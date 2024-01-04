بنك الاستثمار الأوروبي يقرض أكبر منتج سيارات في السويد 420 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع شركة“فولفو” أكبر منتج للسيارات في السويد، اتفاقية تمويل بقيمة 420 مليون يورو في خطوة تدعم نشر السيارات الكهربائية، بالتزامن مع جهود الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقال الأخضر.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه يسهم في دعم مخططات المؤسسة السويدية بأن تصبح منتجات سياراتها كهربائية بالكامل ومحايدة للكربون.
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وأكد البيان أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تطوير منصة جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى البحث والتطوير الضروريين ونشر تقنيات التصنيع المتقدمة الموفرة لموارد السيارات الكهربائية.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685866
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