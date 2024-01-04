بنك الاستثمار الأوروبي يقرض أكبر منتج سيارات في السويد 420 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع شركة“فولفو” أكبر منتج للسيارات في السويد، اتفاقية تمويل بقيمة 420 مليون يورو في خطوة تدعم نشر السيارات الكهربائية، بالتزامن مع جهود الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقال الأخضر.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أنه يسهم في دعم مخططات المؤسسة السويدية بأن تصبح منتجات سياراتها كهربائية بالكامل ومحايدة للكربون.

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وأكد البيان أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي يدعم تطوير منصة جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى البحث والتطوير الضروريين ونشر تقنيات التصنيع المتقدمة الموفرة لموارد السيارات الكهربائية.

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