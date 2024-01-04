مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 7.8 مليار درهم في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت سوق دبي الحرة اليوم الخميس، أن مبيعاتها السنوية مسجلة أرقاما هي الأعلى منذ انطلاقتها، حيث قفزت إلى 7.885 مليارات درهم (2.16 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 24.39% بالمقارنة مع العام الماضي، و6.40% بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة في عام 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن السوق الحرة نهت ديسمبر أيضا بمبيعات شهرية قياسية بلغت 807.6 مليون درهم (221 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 8.37% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2022، ارتفاعٌ عززته مبيعات احتفالات الذكرى السنوية الـ 40 لتأسيس سوق دبي الحرة في العشرين من ديسمبر، والذي شهد إطلاق السوق عرض تخفيضات 25%، قفز بالمبيعات إلى 54.1 مليون درهم (14.8 مليون دولار) في غضون 24 ساعة.

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وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة:“سُعداءٌ بتحقيق الأهداف التي حددناها لمبيعات العام، وبتسجيل مبيعات شهرية وسنوية قياسية في عام 2023، لافتاً إلى أنها نتائج إيجابية توجت الاحتفال بمرور 40 عاماً في قطاع تجزئة السفر”.

وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي الحرة خلال العام 2023 ما يزيد على 20 مليون معاملة، بمعدل 55,000 معاملة يومياً، وبيعت أكثر من 55.2 مليون وحدة سلعية.

وحافظت العطور على صدارتها ضمن قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً لعام 2023، مسجلة 1.366 مليار درهم (374 مليون دولار)، وشكلت مبيعاتها 17% من إجمالي مبيعات السوق الحرة، تلاها الذهب في المركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 773.506 مليون درهم (212 مليون دولار)، وشكلت 10% من إجمالي إيرادات السوق، بينما حلت السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثالث بإجمالي مبيعات بلغ 745.694 مليون درهم (204 مليون دولار)، وأسهمت بـ 9.5% من إجمالي الإيرادات، في حين جاءت الإلكترونيات في المركز الرابع بعد أن حققت مبيعاتها 628 مليون درهم (172مليون دولار)، وشكلت 8% من مبيعات السوق السنوية.

كذلك أسهمت مبيعات السوق عبر شبكة الإنترنت بـ 2% من إجمالي مبيعات عام 2023، مُسجلة 164 مليون درهم (45 مليون دولار).

وبلغت مبيعات صالات ((المغادرون)) 7.062 مليار درهم (1.93 مليار دولار)، وأسهمت بـ 90% من إجمالي الإيرادات السنوية، بينما وصل إجمالي مبيعات صالات ((القادمون)) إلى 612 مليون درهم (168 مليون دولار)، أي ما يعادل 8% من إجمالي المبيعات السنوية.

أما الدول التي شكلت مصدراً رئيسياً لعملاء سوق دبي الحرة فقد جاءت الهند في المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 973 مليون درهم (266 مليون دولار)، تلتها روسيا بمبيعات 759 مليون درهم (208 ملايين دولار)، والصين بـ564 مليون درهم (154 مليون دولار)، والمملكة العربية السعودية 512 مليون درهم (140 مليون دولار)، والمملكة المتحدة في المركز الخامس بـ373 مليون درهم (102 مليون دولار).

وأفادت السوق الحرة في بيانها، أنها واصلت استقطابها للمواهب وإعادة التوظيف، حيث تجاوز عدد موظفيها 5.500 شخص.

كما أضافت إلى سجلها 18 جائزة خلال العام الفائت، بما فيها ((جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط)) للعام الـ 22 على التوالي من ((جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط))، وجائزة ((أفضل مؤسسة تجزئة للعام)) من ((جلف بزنس))، و((جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في العالم)) من ((جلوبال ترافلر))، للمرة الـ 17 على التوالي.

وتمضي سوق دبي الحرة قدماً في تعزيز عملياتها في مجال التجزئة، بما فيها إطلاق خطط تجديد رئيسية لمتاجرها في الصالة (B)، كما تعمل على تنفيذ تجديدات مجدولة لثلاثة من متاجر صالة“القادمون” في الربع الأول من عام 2024، مع استمرار أعمال البناء حتى الربع الثاني والثالث من عام 2024.

كما ستبدأ عمليات التجديد لمتجري العطور ومستحضرات التجميل، وكذلك متجر الأزياء في الصالة (A) اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، وستُستكمل أوائل ومنتصف العام 2025 بثلاثة متاجر جديدة لكبرى العلامات التجارية.

وتمضي سوق دبي الحرة قدماً في تنفيذ جدول أعمالها الخاص بالأحداث والفعّاليات الترويجية، بما في ذلك ((بطولة سوق دبي الحرة للتنس)) التي يستضيفها ((استاد سوق دبي الحرة للتنس)) خلال الفترة من 18 فبراير-2 مارس 2024.

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