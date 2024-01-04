موانئ أبوظبي تدشن خط كروز بين ميناء زايد وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم مجموعة موانئ أبوظبى تدشين خط كروز للسفن السياحية بين ميناء زايد الاماراتى وموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بمصر.
وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الخط الملاحى يأتى فى إطار منح المجموعة الاماراتية اليوم، حق الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطات الركاب السياحية بالموانئ المصرية الثلاثة لمدة 15 عاما.
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أكد وزير النقل على جاهزية محطات الركاب السياحية فى سفاجا والغردقة، حيث تم تطويرهما مؤخرا على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن محطة شرم الشيخ تستقبل حاليا السائحين وتحتاج لمزيد من التطوير ورفع الكفاءة.
أضاف الوزير أنه تم التعاون والشراكة مع شركة أبوظبى فى الموانئ باعتبارها شريك هام وأساسى لتطوير الموانئ وكذلك قدراتها فى مجال جديد كتشغيل محطات الركاب.
وواصل الوزير حديثه قائلًا: إحنا قادرين على تشغيل المحطات، ولكن الاتفاق يهدف إلى الاعتماد على قدرات المشغلين من وفرة السفن والقدرة على جذب السائحين لتعظيم سياحة اليخوت والعمل على نمو الاقتصاد المصرى.
أكد الفريق المهندس كامل الوزير، أن مصر منفتحة على كل الشركات العالمية، وأننا لا نبيع موانينا ولا يتم الاستحواذ عليها، وأن التعاقد مع موانئ أبوظبى ينص على إعادة تسليم المحطات الثلاثة بعد 15 عاما، وليس بيع او استحواذ.
ووقعت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالأحرف الأولى عقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 3 محطات ركاب سياحية لموانىء الغردقة وشرم الشيخ وسفاجا لصالح مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية لمدة انتفاع 15 عاماً.
بموجب الاتفاق، تحصل هيئة موانىء البحر الأحمر على مليار دولار سنويا مقابل منح حق الانتفاع، وتم الاتفاق مع المجموعة الإماراتية على الاعتماد على العمالة المصرية فى تشغيل المحطات الثلاث.
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