موانئ أبوظبي تدشن خط كروز بين ميناء زايد وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة موانئ أبوظبى تدشين خط كروز للسفن السياحية بين ميناء زايد الاماراتى وموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بمصر.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الخط الملاحى يأتى فى إطار منح المجموعة الاماراتية اليوم، حق الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطات الركاب السياحية بالموانئ المصرية الثلاثة لمدة 15 عاما.

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أكد وزير النقل على جاهزية محطات الركاب السياحية فى سفاجا والغردقة، حيث تم تطويرهما مؤخرا على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن محطة شرم الشيخ تستقبل حاليا السائحين وتحتاج لمزيد من التطوير ورفع الكفاءة.

أضاف الوزير أنه تم التعاون والشراكة مع شركة أبوظبى فى الموانئ باعتبارها شريك هام وأساسى لتطوير الموانئ وكذلك قدراتها فى مجال جديد كتشغيل محطات الركاب.

وواصل الوزير حديثه قائلًا: إحنا قادرين على تشغيل المحطات، ولكن الاتفاق يهدف إلى الاعتماد على قدرات المشغلين من وفرة السفن والقدرة على جذب السائحين لتعظيم سياحة اليخوت والعمل على نمو الاقتصاد المصرى.

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، أن مصر منفتحة على كل الشركات العالمية، وأننا لا نبيع موانينا ولا يتم الاستحواذ عليها، وأن التعاقد مع موانئ أبوظبى ينص على إعادة تسليم المحطات الثلاثة بعد 15 عاما، وليس بيع او استحواذ.

ووقعت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالأحرف الأولى عقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة 3 محطات ركاب سياحية لموانىء الغردقة وشرم الشيخ وسفاجا لصالح مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية لمدة انتفاع 15 عاماً.

بموجب الاتفاق، تحصل هيئة موانىء البحر الأحمر على مليار دولار سنويا مقابل منح حق الانتفاع، وتم الاتفاق مع المجموعة الإماراتية على الاعتماد على العمالة المصرية فى تشغيل المحطات الثلاث.