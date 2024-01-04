تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط ، 11 سفينة، فيما غادره 11 سفينة، بينما شهد الميناء تداول 43 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان صادر اليوم الخميس – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9 آلاف و313 طنا تشمل: (1637 طن ملح معبأ و1992 طن رمل و 384 طن مولاس و5400 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و397 طنا تشمل: (13 ألفا و 226 طن قمح، و2503 أطنان خردة، و1428 طن زيت طعام، و1201 طن خشب زان، و3100 طن ذرة، و6.5 ألف طن كسب صويا، و8 آلاف و510 أطنان حديد، و3900 طن أبلاكاش، و6 آلاف طن بضائع متنوعة و2763 رأس ماشية“عجول تسمين” بإجمالي وزن 910 أطنان).
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وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 773 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 93 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 5 آلاف و268 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138 ألفا و71 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 266 ألفا و108 أطنان، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و 222 شاحنة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685863
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