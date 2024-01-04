تداول 43 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط ، 11 سفينة، فيما غادره 11 سفينة، بينما شهد الميناء تداول 43 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – في بيان صادر اليوم الخميس – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9 آلاف و313 طنا تشمل: (1637 طن ملح معبأ و1992 طن رمل و 384 طن مولاس و5400 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و397 طنا تشمل: (13 ألفا و 226 طن قمح، و2503 أطنان خردة، و1428 طن زيت طعام، و1201 طن خشب زان، و3100 طن ذرة، و6.5 ألف طن كسب صويا، و8 آلاف و510 أطنان حديد، و3900 طن أبلاكاش، و6 آلاف طن بضائع متنوعة و2763 رأس ماشية“عجول تسمين” بإجمالي وزن 910 أطنان).

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وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 773 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 93 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 5 آلاف و268 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138 ألفا و71 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 266 ألفا و108 أطنان، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و 222 شاحنة.

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