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انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي

1/4/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 14 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر، وهو أقل من التوقعات بانخفاضها 33 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.476 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 18.9% أو نحو 553 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة الشركة المُشغلة لامتياز أبوسنان البترولى تعتزم طلب ترخيص لتطوير مساحة إضافية 3 شركات تطالب ((الصناعة)) بفرض رسوم إغراق على البطاريات التركية أوبك+ تعتزم عقد اجتماع في فبراير لمراجعة الالتزام بخفض الإنتاج

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 13% أو نحو 399 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.077 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107685862

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