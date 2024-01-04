انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 14 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر، وهو أقل من التوقعات بانخفاضها 33 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.476 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 18.9% أو نحو 553 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 13% أو نحو 399 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.077 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685862
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