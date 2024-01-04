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كندا تحقق نحو ملياري دولار من عوائد الاستثمار في ديسمبر

1/4/2024 2:28:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى كندا بمقدار 2.84 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بما في ذلك قرابة الملياري دولار من عوائد الاستثمار.

وقالت وزارة المالية الفيدرالية في بيان الخميس، إنه حتى التاسع والعشرين من ديسمبر، بلغ إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والأصول النقدية الأخرى 118.28 مليار دولار.

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وذكرت أن الاحتياطيات شملت أوراقًا مالية بقيمة 87.71 مليار دولار، وودائع بقيمة 8.20 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة بقيمة 23.42 مليار دولار، ومركزًا احتياطيًا في صندوق النقد الدولي بقيمة 4.22 مليار دولار.

وشملت الزيادة الصافية في الاحتياطيات البالغة 2.84 مليار دولار، زيادة في العائد على الاستثمارات (الفوائد والقيمة السوقية للأوراق المالية) بمقدار 1.86 مليار دولار، وانخفاض رسوم الديون بالعملة الأجنبية بمقدار 159 مليون دولار.

على عكس العديد من الدول حول العالم، تعد الاحتياطيات الدولية في كندا ملكًا للحكومة الفيدرالية وليست أحد الأصول المباشرة للبنك المركزي، لكن الأخير يلعب دورًا مهمًا في إدارتها.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107685861

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