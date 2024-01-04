كندا تحقق نحو ملياري دولار من عوائد الاستثمار في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى كندا بمقدار 2.84 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بما في ذلك قرابة الملياري دولار من عوائد الاستثمار.
وقالت وزارة المالية الفيدرالية في بيان الخميس، إنه حتى التاسع والعشرين من ديسمبر، بلغ إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والأصول النقدية الأخرى 118.28 مليار دولار.
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وذكرت أن الاحتياطيات شملت أوراقًا مالية بقيمة 87.71 مليار دولار، وودائع بقيمة 8.20 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة بقيمة 23.42 مليار دولار، ومركزًا احتياطيًا في صندوق النقد الدولي بقيمة 4.22 مليار دولار.
وشملت الزيادة الصافية في الاحتياطيات البالغة 2.84 مليار دولار، زيادة في العائد على الاستثمارات (الفوائد والقيمة السوقية للأوراق المالية) بمقدار 1.86 مليار دولار، وانخفاض رسوم الديون بالعملة الأجنبية بمقدار 159 مليون دولار.
على عكس العديد من الدول حول العالم، تعد الاحتياطيات الدولية في كندا ملكًا للحكومة الفيدرالية وليست أحد الأصول المباشرة للبنك المركزي، لكن الأخير يلعب دورًا مهمًا في إدارتها.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685861
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