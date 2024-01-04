عاجل - بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات أجل عام بفائدة 23.5% و27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلته من 500 مليار جنيه، وطرحتها البنوك بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من مستوى 24.8 جنيه إلى 30.9 جنيه.
موضوعات متعلقة
إتش إس بي سي يحذر من تحولات مفاجئة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل 35.2 مليار دولار بنهاية 2023 “موانئ أبوظبي” تدشن خط كروز بين ميناء زايد وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا
وتبدأ الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
وقال بنك مصر فى بيان، اليوم الخميس، إنه يمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024.
كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من 8 يناير 2024.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.
MENAFN04012024000202011048ID1107685860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.