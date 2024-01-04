عاجل - بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات أجل عام بفائدة 23.5% و27%

MENAFN - Al-Borsa News) طرح بنكا الأهلى ومصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلته من 500 مليار جنيه، وطرحتها البنوك بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من مستوى 24.8 جنيه إلى 30.9 جنيه.

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وتبدأ الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

وقال بنك مصر فى بيان، اليوم الخميس، إنه يمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من 8 يناير 2024.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.