إتش إس بي سي يحذر من تحولات مفاجئة في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) حذر الاستراتيجيون في بنك“إتش إس بي سي” من مرحلة من“التحولات المفاجئة” في أسواق الأسهم والسندات خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لعدم انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من مهمته في احتواء التضخم.

وأشار المحللون في مذكرة الأربعاء، إلى أن ما يسمى بـ”التضخم الفائق” لا يزال أعلى وأكثر اتساعًا مما كان عليه قبل الوباء، مضيفين أن التحسن في بعض مؤشرات التضخم الأساسي توقف مؤخرًا.

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كما يُظهر مؤشر التعويضات المالية في استطلاع معنويات الشركات الصغيرة، ارتفاع آخر يضيف لتضخم الأجور في الأرباع المقبلة، فيما يشير الاضطراب في البحر الأحمر إلى تعطل الاتجاه نحو تخفيف أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت نفسه، قال المحللون، إن المشاعر والمراكز المالية أصبحت الآن متوترة للغاية، وتشمل بعض الأمثلة الارتفاع القوي في الرهانات طويلة الأجل على الأسهم، فضلًا عن تسجيل صافي صفقات شراء في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية من قبل مديري الأصول.

وذكروا أن النشاط القوي المستمر للاقتصاد والشركات إلى جانب المخاطر الصعودية المحتملة للتضخم، يزيد القلق بشأن احتمال حدوث انعكاس في اتجاهات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وقرر الاستراتيجيون في البنك خفض وزن محافظهم من الأسهم وكذلك الائتمان عالي العائد والسندات السيادية في الأسواق المتقدمة، مع زيادة الائتمان قصير الأجل والسيولة النقدية استعدادًا لانتهاز الفرص عندما يكون الوقت مناسبًا لإعادة الدخول.

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