ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بزيادة أسعار النفط

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أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع، الخميس، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وقاد المؤشر السعودي المكاسب.
وارتفع النفط – وهو محفز للأسواق المالية في الخليج – نحو 1%، مواصلا مكاسبه وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب في غزة.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.8%، مدعوما بقفزة بمقدار 5% في سهم شركة علم وصعود بمعدل 6.9% في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد.
ومع ذلك، جاءت أسهم شركات قطاع البتروكيماويات وشركات الأسمنت في النطاق السلبي في الغالب.
وأصدرت العديد من الشركات السعودية بيانات تنظيمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء واليوم الخميس، قائلة إن قرار شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية برفع أسعار المواد الخام والوقود لهذا العام سيزيد تكاليف الإنتاج ويقلل الأرباح.
ومن بين الأسهم الخاسرة، أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضا 1.7%، بينما تراجع سهم أسمنت اليمامة 3.2%.
ومن جهة أخرى، قدرت السعودية احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في عام 2024 بموجب خطة الاقتراض التي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان، حسبما ذكر المركز الوطني لإدارة الدين.
وزاد المؤشر القطري 0.5%، مع صعود سهم شركة البتروكيماويات“صناعات قطر” 1.2%.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 1.5 بالمئة.
وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.7%.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي على مدى يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر أمس الأربعاء إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم تحت السيطرة، وأثار القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية“المفرطة في التشديد” بالاقتصاد.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار وعادة ما تسير السعودية والإمارات وقطر على خطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأي تغيير في السياسة النقدية.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685857
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