ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بزيادة أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفاينانشيال تايمز تستبعد إقدام بنوك أوروبا المركزية على خفض أسعار الفائدة قريبًا الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يختار رئيسًا جديدًا خلفًا لـ”جيمس بولارد” ارتفاع الأسهم الأوروبية لأول مرة في 3 جلسات

أغلقت معظم بورصات الخليج على ارتفاع، الخميس، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وقاد المؤشر السعودي المكاسب.

وارتفع النفط – وهو محفز للأسواق المالية في الخليج – نحو 1%، مواصلا مكاسبه وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط بعد تعطل حقل نفط في ليبيا وتصاعد التوترات المتعلقة بالحرب في غزة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.8%، مدعوما بقفزة بمقدار 5% في سهم شركة علم وصعود بمعدل 6.9% في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد.

ومع ذلك، جاءت أسهم شركات قطاع البتروكيماويات وشركات الأسمنت في النطاق السلبي في الغالب.

وأصدرت العديد من الشركات السعودية بيانات تنظيمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء واليوم الخميس، قائلة إن قرار شركة الطاقة الحكومية أرامكو السعودية برفع أسعار المواد الخام والوقود لهذا العام سيزيد تكاليف الإنتاج ويقلل الأرباح.

ومن بين الأسهم الخاسرة، أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منخفضا 1.7%، بينما تراجع سهم أسمنت اليمامة 3.2%.

ومن جهة أخرى، قدرت السعودية احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في عام 2024 بموجب خطة الاقتراض التي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان، حسبما ذكر المركز الوطني لإدارة الدين.

وزاد المؤشر القطري 0.5%، مع صعود سهم شركة البتروكيماويات“صناعات قطر” 1.2%.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.2%، مدعوما بارتفاع سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 1.5 بالمئة.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.7%.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي على مدى يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر أمس الأربعاء إحساسا متزايدا بين صناع السياسات بأن التضخم تحت السيطرة، وأثار القلق إزاء الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسة النقدية“المفرطة في التشديد” بالاقتصاد.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار وعادة ما تسير السعودية والإمارات وقطر على خطى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأي تغيير في السياسة النقدية.

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