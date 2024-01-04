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صروح للتشييد تخطط لطرح مشروع جديد خلال 2024

1/4/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة صروح للتشييد والبناء لطرح مشروع عقارى جديد خلال العام الجارى.

قال المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إن الشركة حققت أكثر من 150% من المستهدف البيعى، بالإضافة إلى التنفيذ بمعدلات قوية خلال العام الماضى.

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وأضاف أن الشركة بدأت بنهاية 2023 تسليم وحدات للعملاء بمشروع“انترادا” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشرع سكنى متكامل يقع فى منطقة R7.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة Construction HILLS، لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بمشروع“انترادا أفينيو” بالعاصمة الإدارية بقيمة 650 مليون جنيه، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى.

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