صروح للتشييد تخطط لطرح مشروع جديد خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة صروح للتشييد والبناء لطرح مشروع عقارى جديد خلال العام الجارى.
قال المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إن الشركة حققت أكثر من 150% من المستهدف البيعى، بالإضافة إلى التنفيذ بمعدلات قوية خلال العام الماضى.
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وأضاف أن الشركة بدأت بنهاية 2023 تسليم وحدات للعملاء بمشروع“انترادا” فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشرع سكنى متكامل يقع فى منطقة R7.
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة Construction HILLS، لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بمشروع“انترادا أفينيو” بالعاصمة الإدارية بقيمة 650 مليون جنيه، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى.
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