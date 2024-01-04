ارتفاع الأسهم الأوروبية لأول مرة في 3 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد جلستين من التراجع بلغت خلالهما أدنى مستوى في 3 أسابيع، على خلفية عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.70% إلى 477.68 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم قطاع البنوك التي زادت بنسبة 1.7%.
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وصعد مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% إلى 7723 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 16617 نقطة، كما ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7450 نقطة.
ومع ذلك، انخفض سهم شركة التجزئة“جيه دي سبورتس- JD Sports” بنسبة 23%، كما تراجع سهم شركة الرعاية الصحية“إفوتيك- Evotec” بنسبة 18.30%.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر من 3.5% خلال نوفمبر، فيما أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع ثقة الشركات البريطانية خلال الربع الأخير إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685855
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