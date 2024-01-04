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ارتفاع الأسهم الأوروبية لأول مرة في 3 جلسات

1/4/2024 2:28:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بعد جلستين من التراجع بلغت خلالهما أدنى مستوى في 3 أسابيع، على خلفية عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.70% إلى 477.68 نقطة، مدعومًا بمكاسب أسهم قطاع البنوك التي زادت بنسبة 1.7%.

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وصعد مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% إلى 7723 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.50% إلى 16617 نقطة، كما ارتفع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.50% إلى 7450 نقطة.

ومع ذلك، انخفض سهم شركة التجزئة“جيه دي سبورتس- JD Sports” بنسبة 23%، كما تراجع سهم شركة الرعاية الصحية“إفوتيك- Evotec” بنسبة 18.30%.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع معدل التضخم في فرنسا إلى 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر من 3.5% خلال نوفمبر، فيما أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع ثقة الشركات البريطانية خلال الربع الأخير إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107685855

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