الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يختار رئيسًا جديدًا خلفًا لـجيمس بولارد

MENAFN - Al-Borsa News) اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، اليوم الخميس،“ألبرتو مسالم” رئيسًا جديدًا له، خلفًا لـ”جيمس بولارد”، بعد عملية بحث استمرت خمسة أشهر.

ولن يحصل“مسالم” البالغ من العمر 55 عامًا على حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام، حيث يحين دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في التصويت العام القادم.

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ويعمل رئيس البنك الجديد أستاذًا مساعدًا في جامعة جورج تاون، وهو مسؤول كبير سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وخدم في شركات استثمارية بارزة، كما عمل أيضًا في صندوق النقد الدولي كخبير اقتصادي.

ولد“مسالم” في بوغوتا بكولومبيا قبل هجرته إلى الولايات المتحدة، وهو حاصل على درجات علمية في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا وكلية لندن للاقتصاد، ومن المقرر يباشر مهام منصبه في الثاني من أبريل.

غادر“بولارد”، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من تفاقم التضخم عام 2021، في أغسطس الماضي ليصبح عميد كلية إدارة الأعمال الجديدة في جامعة بوردو.

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