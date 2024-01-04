الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يختار رئيسًا جديدًا خلفًا لـجيمس بولارد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، اليوم الخميس،“ألبرتو مسالم” رئيسًا جديدًا له، خلفًا لـ”جيمس بولارد”، بعد عملية بحث استمرت خمسة أشهر.
ولن يحصل“مسالم” البالغ من العمر 55 عامًا على حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام، حيث يحين دور بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في التصويت العام القادم.
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ويعمل رئيس البنك الجديد أستاذًا مساعدًا في جامعة جورج تاون، وهو مسؤول كبير سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وخدم في شركات استثمارية بارزة، كما عمل أيضًا في صندوق النقد الدولي كخبير اقتصادي.
ولد“مسالم” في بوغوتا بكولومبيا قبل هجرته إلى الولايات المتحدة، وهو حاصل على درجات علمية في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا وكلية لندن للاقتصاد، ومن المقرر يباشر مهام منصبه في الثاني من أبريل.
غادر“بولارد”، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من تفاقم التضخم عام 2021، في أغسطس الماضي ليصبح عميد كلية إدارة الأعمال الجديدة في جامعة بوردو.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685854
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