فاينانشيال تايمز تستبعد إقدام بنوك أوروبا المركزية على خفض أسعار الفائدة قريبًا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، فى تقرير لها، إن إقدام بنوك أوروبا المركزية على إجراء خفض للفائدة المصرفية خلال العام 2024 بات مرهوناً بمدى التراجع فى معدلات التضخم فيها، ونقلت عن مسئولين فى البنك المركزى الأوروبى توقعهم ألا يتم خفض الفائدة المصرفية أوروبا قبل انتهاء الربع الأول من العام 2024.

كانت معدلات التضخم قد تراجعت فى الأسواق الأوروبية إلى نسبة 2.4% فى نوفمبر الماضى، مبتعدة عن ذروة ارتفاع التضخم فى أوروبا والذى كان بنسبة 10% فى نوفمبر من العام 2022، وبرغم ذلك يرى خبراء المركزى الأوروبى أن هدف الوصول بالتضخم فى الأسواق الأوروبية إلى 2% لا يزال بعيد المنال ولا يبرر فى الوقت الراهن الإقدام على أى إجراءات لخفض الفائدة المصرفية قريباً.

موضوعاتالاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يختار رئيسًا جديدًا خلفًا لـ”جيمس بولارد” ارتفاع الأسهم الأوروبية لأول مرة في 3 جلسات ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بزيادة أسعار النفط

وتوقعت فاينانشيال تايمز استناداً إلى آراء خبراء مال وصرافة أوروبيين أن يكسر التضخم فى الأسواق الأوروبية حاجز 2% انخفاضاً مع نهاية العام 2024 أو ربما مطلع العام 2025 وبعدها سيكون الطريق مفتوحاً أمام متخذى القرار فى بنوك أوروبا المركزية بخفض الفائدة.

المصدر: