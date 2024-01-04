ارتفاع مبيعات فورد في الولايات المتحدة بنحو 7% في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة“فورد موتور” في الولايات المتحدة في العام الماضي، مسجلة أفضل مستوى مبيعات منذ عام 2019، لكن وتيرة الزيادة كانت أقل من معدل النمو العام لصناعة السيارات في أمريكا.

وأعلنت“فورد” في بيان الخميس، عن مبيعات تقارب مليوني سيارة في عام 2023، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق، وجاءت في المركز الثالث كأكبر منتج في البلاد بعد“تويوتا” و”جنرال موتروز”.

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وتجاوزت مبيعات صناعة السيارات الأمريكية 15.6 مليون مركبة في العام الماضي، بزيادة 12.3% عن عام 2022، وهو أفضل أداء للقطاع منذ سجل أكثر من 17 مليون سيارة في 2019، وفقًا لشركة الأبحاث“موتور إنتلجينس”.

وللعام السابع والأربعين على التوالي، كانت“إف سيريس” الشاحنة الأكثر مبيعًا من“فورد” في أمريكا، والمركبة الأكثر مبيعًا في أمريكا للعام الثاني والأربعين على التوالي، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة بزيادة سنوية 15%.

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