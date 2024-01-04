Friday, 05 January 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مبيعات فورد في الولايات المتحدة بنحو 7% في 2023

1/4/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات شركة“فورد موتور” في الولايات المتحدة في العام الماضي، مسجلة أفضل مستوى مبيعات منذ عام 2019، لكن وتيرة الزيادة كانت أقل من معدل النمو العام لصناعة السيارات في أمريكا.

وأعلنت“فورد” في بيان الخميس، عن مبيعات تقارب مليوني سيارة في عام 2023، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق، وجاءت في المركز الثالث كأكبر منتج في البلاد بعد“تويوتا” و”جنرال موتروز”.

موضوعات متعلقة بنك الاستثمار الأوروبي يقرض أكبر منتج سيارات في السويد 420 مليون يورو شراكة بين ((جى فى)) و((كونكورديا)) الروسية لإنشاء مصنع سيارات كهربائية فى مصر إيرادات“شيري” ترتفع بأكثر من 50% خلال 2023

وتجاوزت مبيعات صناعة السيارات الأمريكية 15.6 مليون مركبة في العام الماضي، بزيادة 12.3% عن عام 2022، وهو أفضل أداء للقطاع منذ سجل أكثر من 17 مليون سيارة في 2019، وفقًا لشركة الأبحاث“موتور إنتلجينس”.

وللعام السابع والأربعين على التوالي، كانت“إف سيريس” الشاحنة الأكثر مبيعًا من“فورد” في أمريكا، والمركبة الأكثر مبيعًا في أمريكا للعام الثاني والأربعين على التوالي، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة بزيادة سنوية 15%.

المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107685850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث