ارتفاع مبيعات فورد في الولايات المتحدة بنحو 7% في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات شركة“فورد موتور” في الولايات المتحدة في العام الماضي، مسجلة أفضل مستوى مبيعات منذ عام 2019، لكن وتيرة الزيادة كانت أقل من معدل النمو العام لصناعة السيارات في أمريكا.
وأعلنت“فورد” في بيان الخميس، عن مبيعات تقارب مليوني سيارة في عام 2023، بزيادة قدرها 7.1% عن العام السابق، وجاءت في المركز الثالث كأكبر منتج في البلاد بعد“تويوتا” و”جنرال موتروز”.
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وتجاوزت مبيعات صناعة السيارات الأمريكية 15.6 مليون مركبة في العام الماضي، بزيادة 12.3% عن عام 2022، وهو أفضل أداء للقطاع منذ سجل أكثر من 17 مليون سيارة في 2019، وفقًا لشركة الأبحاث“موتور إنتلجينس”.
وللعام السابع والأربعين على التوالي، كانت“إف سيريس” الشاحنة الأكثر مبيعًا من“فورد” في أمريكا، والمركبة الأكثر مبيعًا في أمريكا للعام الثاني والأربعين على التوالي، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة بزيادة سنوية 15%.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107685850
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