السعودية تستمكل قرض للأردن

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ينااير2024، فقد استكملت كل من السعودية والأردن الخطوة الأخيرة من قرضٍ بقيمة 250 مليون دولار، حيث كان قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في قمة مكه في العام 2018، علماً بأن آخر دفعة من الدفعات الخمس التي تم تحويلها إلى عَمَان بلغت 38.6 مليون دولار (الصورة أعلاه لميناء في مدينة العقبة).
ويستخدم هذا القرض لدعم الميزانية والتنمية الاقتصادية الأردنية. من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي الاردنية، زينه طوقان، بأن السعودية كانت قد ساعدت الاردن في عملية التنمية وأشارت كذلك إلى أن السعودية قد تعاونت مع الاردن في مسألة تأمين الخدمات الأساسية للاجئين السوريين الذين استقبلتهم الاردن.
من ناحيته، أكد السفير السعودي في عَمَان نايف بن بندر السديري بأن الاقتصاد الأردني قوي ومرن ومتنوع.
©LAITH AL-JNAIDI/ANADOLU AGENCY/Anadolu via AFP
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