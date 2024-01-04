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السعودية تستمكل قرض للأردن

1/4/2024 2:21:58 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ينااير2024، فقد استكملت كل من السعودية والأردن الخطوة الأخيرة من قرضٍ بقيمة 250 مليون دولار، حيث كان قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في قمة مكه في العام 2018، علماً بأن آخر دفعة من الدفعات الخمس التي تم تحويلها إلى عَمَان بلغت 38.6 مليون دولار (الصورة أعلاه لميناء في مدينة العقبة).

ويستخدم هذا القرض لدعم الميزانية والتنمية الاقتصادية الأردنية. من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي الاردنية، زينه طوقان، بأن السعودية كانت قد ساعدت الاردن في عملية التنمية وأشارت كذلك إلى أن السعودية قد تعاونت مع الاردن في مسألة تأمين الخدمات الأساسية للاجئين السوريين الذين استقبلتهم الاردن.

من ناحيته، أكد السفير السعودي في عَمَان نايف بن بندر السديري بأن الاقتصاد الأردني قوي ومرن ومتنوع.

©LAITH AL-JNAIDI/ANADOLU AGENCY/Anadolu via AFP

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