البرازيل: انخفاض العجز في نوفمبر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سجلت البرازيل عجزاً في المعاملات الجارية بقيمة 1.55 مليار دولار وهو الأدنى لهذا الشهر منذ سبع سنوات، حيث جاء ذلك وفقاً لما نشره البنك المركزي البرازيلي اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير لبيانات هذه الفترة.

وبلغ الفرق بين ما أنفقته البلاد وما كسبته في المعاملات الدولية المتعلقة بالتجارة والدخل والتحويلات منذ بداية العام 2023 وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، 33.65 مليار دولار أمريكي، والذي يعتبر أيضاً انخفاضاً بالمقارنة بين شهر تشرين الاول/أكتوبر 2023 والفترة المنتهية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث كان 49.9 مليار دولار أمريكي (في الصورة أعلاه مقر البنك المركزي في برازيليا).

ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء البرازيلية، فإن رئيس إدارة الاحصاءات في البنك المركزي، فرناندو روشا، قد قَدَّرَ بأن المعاملات الجارية للبرازيل تتمتع بسيناريو قوي مع انخفاض وانخفاض في العجز، ويعود ذلك أساساً إلى أداء الميزان التجاري. كما كان الفرق بين الصادرات والواردات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إيجابياً حيث بلغ 6.6 مليار دولار.

كما نشر البنك المركزي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IED) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث دخل للبلاد 7.78 مليار دولار في نوفمبر 2023، وهو ارتفاع طفيف بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2022 عندما دخل للبرازيل 7.58 مليار دولار. من الجدير بالذكر أن توقعات البنك المركزي أن تصل الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلاد إلى 60 مليار دولار في العام 2023 و70 مليار دولار في العام 2024.

علاوة على ذلك ووفقاً للبنك المركزي، بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية للبرازيل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 348.4 مليار دولار، بزيادة وقدرها 8.15 مليار دولار بالمقارنة مع العام 2022.

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil