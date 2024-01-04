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انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

1/4/2024 10:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انسحب كامل جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة الغربية، اليوم الخميس، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة، وفقا للجزيرة نت.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق، إنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بقذائف "آر بي جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.






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