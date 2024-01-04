انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة
التاريخ
1/4/2024 10:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انسحب كامل جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة الغربية، اليوم الخميس، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة، وفقا للجزيرة نت.
وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق، إنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بقذائف "آر بي جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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