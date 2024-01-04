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جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

1/4/2024 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء، يوما تدريبيا حول الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، لعدد من ضباط مديرية شرطة الزرقاء.


وحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، تضمن اليوم التدريبي محاضرات حول كيفية التحقيق الجنائي الرقمي قدمها الدكتور محمد رسمي، ومحاضرتين حول الشبكات الآمنة والحرب الإلكترونية قدمهما الدكتور محمود العساسفة، ومحاضرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعمل الشرطي قدمها الدكتور سطام مطارنة والدكتور رائد الأزايدة.

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