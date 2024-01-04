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213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

1/4/2024 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل موقع عماد السيد المسيح (المغطس) حوالي 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023.


وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6 بالمئة عام 2023 عن عام 2022.

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