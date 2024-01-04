213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي
التاريخ
1/4/2024 10:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل موقع عماد السيد المسيح (المغطس) حوالي 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023.
وقال مدير عام هيئة المغطس المهندس رستم مكجيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6 بالمئة عام 2023 عن عام 2022.
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