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بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

1/4/2024 10:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي إحصائية لجهود المستشفيين الميدانيين الأردنيين "الخاص/2′′ جنوب قطاع غزة و"نابلس/1" في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.


وذكرت أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، من تاريخ 29/11/2023 ولغاية 3/1/2024، استقبل 29844 مراجعا، أدخل منهم 396 مريضا، كما أجرى 4392 عملية جراحية.


وبينت أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، من تاريخ 23/11/2023 ولغاية 4/1/2024، استقبل 17108 مراجعين، أدخل منهم 80 مريضا، كما أجرى 374 عملية جراحية، وصرف 9934 وصفة طبية.

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