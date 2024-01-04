أمبري: مسلحون يصعدون على سفينة تبحر قرب سواحل الصومال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز، عن شركة أمبري للأمن البحري، أن مسلحين صعدوا على سفينة شحن أثناء إبحارها جنوب شرقي إيل، في الصومال.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها نداء استغاثة من سفينة اعتلاها مجهولون لم تسمهم.
وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنها تلقت بلاغا عن استغاثة من سفينة يصعد على متنها أشخاص مجهولون بالقرب من شرق بوصاصو بالصومال، الواقعة على الساحل الجنوبي من خليج عدن.
وحذرت السفن الأخرى المتواجدة في المنطقة من العبور بمنطقة باب المندب.
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