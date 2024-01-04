أمبري: مسلحون يصعدون على سفينة تبحر قرب سواحل الصومال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز، عن شركة أمبري للأمن البحري، أن مسلحين صعدوا على سفينة شحن أثناء إبحارها جنوب شرقي إيل، في الصومال.



وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها نداء استغاثة من سفينة اعتلاها مجهولون لم تسمهم.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنها تلقت بلاغا عن استغاثة من سفينة يصعد على متنها أشخاص مجهولون بالقرب من شرق بوصاصو بالصومال، الواقعة على الساحل الجنوبي من خليج عدن.

وحذرت السفن الأخرى المتواجدة في المنطقة من العبور بمنطقة باب المندب.