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اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

1/4/2024 10:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم للسلف الطارئة ، سلف التعليم والسكن.
وبحسب الوزارة يستمر التقديم حتَّى الأربعاء (28 شباط 2024).

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