اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
التاريخ
1/4/2024 10:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم للسلف الطارئة ، سلف التعليم والسكن.
وبحسب الوزارة يستمر التقديم حتَّى الأربعاء (28 شباط 2024).
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