النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط مع نهاية تداولات اليوم على ارتفاع، بنحو 1%، لتواصل المكاسب وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوترات بسبب الحرب على غزة
وأدت احتجاجات، أمس الأربعاء، إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.
وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية.
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