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النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

1/4/2024 10:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط مع نهاية تداولات اليوم على ارتفاع، بنحو 1%، لتواصل المكاسب وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوترات بسبب الحرب على غزة
وأدت احتجاجات، أمس الأربعاء، إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.


وكان حقل الشرارة، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية.


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