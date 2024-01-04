بعد إصابته بسكتة دماغية خطيرة ..تدهور حالة النجم الفرنسي آلان ديلون

أصبح آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية، "ضعيفاً" و"لم يعد قادراً على تحمل رؤية وضعه متدهوراً بهذا الشكل"، على ما قال ابنه أنتوني في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" نُشرت الخميس.

الممثل البالغ 88 عاماً، والذي ظهر هزيلاً في صورة نشرها على إنستغرام أحد أبنائه الآخرين، آلان فابيان، عشية عيد الميلاد، أُصيب بسكتة دماغية خطرة في يوليو 2019.

وأوضح أنتوني ديلون في هذه المقابلة "إنه لا يتحدث كثيراً، وهو يتعب أو ينزعج عندما نجعله يكرر الكلام، لأن صوته لم يعد دائماً مسموعاً".

وتقدّم أبناء النجم الثلاثة بشكوى في يوليو الماضي ضد امرأة قدّموها على أنها "معاونة منزلية" له، وهو مصطلح ترفضه المرأة المذكورة، وفُتح تحقيق يتناول خصوصاً أفعالاً مرتبطة بمضايقات معنوية.

وبحسب محاميهم، فإن هيرومي رولان "واصلت عزل آلان ديلون عن أحبائه وأصدقائه وعائلته باستخدام مناورات وتهديدات" منذ إصابة الممثل بالسكتة الدماغية.

وردا على ذلك، أعلن محامي رولان التي طُردت خلال الصيف الفائت من الدارة العائلية الكبيرة في دوشي-مونكوربون، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من باريس، رفعها شكوى "ضد أفراد عائلة ديلون وحراس شخصيين على خلفية أعمال عنف طوعية مشددة (...) مثبتة بشهادة طبية".

وفي هذه المقابلة، قال أنتوني ديلون أيضاً إنه قدم شكوى ضد شقيقته أنوشكا، متهماً إياها بعدم إبلاغه بأن والدهما "خضع لخمسة اختبارات للقدرات المعرفية" بين عامي 2019 و2022، وأنه "لم ينجح في أي منها".



