مصر تخطط لمرحلة جديدة من العاصمة الإدارية مع بدء توافد السكان

أكد رئيس الشركة المشرفة على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أن مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم المدينة الفاخرة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، بالتزامن مع تدفق الموجة الأولى من السكان.

ومشروع العاصمة الإدارية هو الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع في بلد يبلغ تعداده حاليا نحو 105 ملايين نسمة.

وانتقل موظفو الحكومة في يوليو إلى مقار الوزارات والمكاتب التي أُنشئت في المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، بعد ثماني سنوات من إطلاق أعمال الإنشاءات.

وقال خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬لرويترز "تستقبل العاصمة الجديدة ما يقرب من 48 ألف موظف يوميا".

صُممت المدينة لتعكس نموذجا تكنولوجيا لمستقبل مصر بعيدا عن القاهرة وزحامها. وتسعى الحكومة لاستيعاب جزء من النمو السكاني، الذي يقفز بنحو 1.6 بالمئة سنويا، في المدينة.

ورغم تباطؤ وتيرة الإنشاءات في الفترة الأخيرة، تضم المرحلة الأولى من المدينة الجديدة برجا من 70 طابقا يعد الأطول في أفريقيا، ودار أوبرا من خمس قاعات، فضلا عن مسجد ضخم وكاتدرائية هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن خط القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط العاصمة الإدارية بأحياء شرق القاهرة بدأ العمل في الربيع الماضي، ومن المقرر تشغيل خط مونوريل شرق النيل بحلول الربع الثاني من 2024.

وأضاف عباس أن الشركة نفذت ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية، واستقبلت 1200 أسرة.

ومن المتوقع أن تنقل البنوك والشركات الكبرى مقراتها الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي.

مياه النيل

قال عباس إن شركة العاصمة الإدارية تستعد لتعيين استشاري لوضع المخطط الرئيسي للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للمدينة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون نسمة، وتبلغ المساحة المخططة لكل منها 40 ألف فدان (168 كيلومترا مربعا). ومن المقرر بدء أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية في وقت لاحق من العام الحالي والانتهاء منها في 2027.

وأضاف عباس في حديثه لرويترز "لدينا طلب كبير حاليا. ولذلك سنبدأ فورا في العمل على المرحلة الثانية. وإذا استمر الطلب، سنبدأ العمل في المرحلة الثالثة خلال عام أو نحو ذلك".

كما تم البدء في تنسيق الحدائق في حديقة مروية بطول 10 كيلومترات يطلق عليها اسم "النهر الأخضر".

ومن المقرر أن تبدأ محطة مياه بالقرب من حي المعادي بالقاهرة خلال عامين توفير نحو 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل الشحيحة. ومن المزمع إطلاق محطة أخرى بطاقة 700 ألف متر مكعب. وستسهلك المحطتان معا ما يقرب من واحد بالمئة من حصة مصر من مياه النيل.

وقال عباس إن الشركة تأمل في افتتاح منطقة رياضية عملاقة بحلول الربع الثاني من العام تسمى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وتضم استادا رياضيا يتسع لنحو 93 ألف مشجع.

وكشف عباس أن الشركة، المملوكة للجيش بنسبة 51 بالمئة ووزارة الإسكان بنسبة 49 بالمئة، أنفقت 500 مليار جنيه على أعمال البنية التحتية والمباني ضمن المرحلة الأولى.

ويعادل حجم الإنفاق الذي ذكره عباس نحو 16 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي الحالي، أو ما يعادل 32 مليار دولار قبل أن تبدأ مصر سلسلة من تخفيضات قيمة العملة في مارس 2022.

وقال عباس إن أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية ستكلف ما بين 250 إلى 300 مليار جنيه أخرى.

وفي عام 2019، قدر الرئيس السابق لشركة العاصمة الإدارية تكلفة العاصمة الجديدة بنحو 58 مليار دولار.

ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط بسبب أزمة سعر الصرف وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية.

وللمساعدة في تخفيف عبء التكلفة، قال عباس إن الشركة تستهدف جمع ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه مصري من طرح خمسة إلى عشرة بالمئة من أسهمها في البورصة المصرية بحلول نهاية 2024.

وأضاف "سنكون مستعدين لاتخاذ قرار بشأن عملية الطرح في غضون ستة أشهر".



