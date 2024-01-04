213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

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- Khaberni) خبرني - استقبل موقع عماد السيد المسيح (المغطس) حوالي 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023، وفق المدير العام لهيئة المغطس رستم مكجيان، الذي أشار إلى أن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6% عن عام 2022.
وأضاف إن الحصة الأعلى لزوار الموقع كانت من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 15%، تلتها إيطاليا بنسبة 12.5%، ثم فرنسا بنسبة 12%، ودول أوروبية أخرى بنسبة 9.7%، مع انخفاض أعداد الزوار من بعض الدول الإفريقية وروسيا، وعلى مستوى أعداد الزوار من الدول العربية تصدرت لبنان الأعلى بنسبة 3%، وعلى المستوى المحلي وصلت نسبة أعداد الزوار إلى 6%.
وأكد مكجيان أن الزيادة العددية للزوار كانت واضحة منذ بداية عام 2023 حتى منتصف شهر تشرين الأول الماضي، ثم بدأت الأعداد بالانخفاض تدريجيا إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع أحداث غزة.
وأشار إلى إن إدارة الموقع مستمرة في النهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار، والاستعداد لاستقبال الحجاج للمشاركة في موقع المغطس، والذي يتزامن هذا العام 2024 مع اليوبيل الفضي لإحياء ذكرى أعياد الغطاس والحج الكبير في موقع المغطس الذي بدأ سنة 2000.
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