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213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

1/4/2024 9:32:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقبل موقع عماد السيد المسيح (المغطس) حوالي 213 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي 2023، وفق المدير العام لهيئة المغطس رستم مكجيان، الذي أشار إلى أن نسبة الارتفاع في عدد الزوار بلغت 36.6% عن عام 2022.

وأضاف إن الحصة الأعلى لزوار الموقع كانت من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 15%، تلتها إيطاليا بنسبة 12.5%، ثم فرنسا بنسبة 12%، ودول أوروبية أخرى بنسبة 9.7%، مع انخفاض أعداد الزوار من بعض الدول الإفريقية وروسيا، وعلى مستوى أعداد الزوار من الدول العربية تصدرت لبنان الأعلى بنسبة 3%، وعلى المستوى المحلي وصلت نسبة أعداد الزوار إلى 6%.

وأكد مكجيان أن الزيادة العددية للزوار كانت واضحة منذ بداية عام 2023 حتى منتصف شهر تشرين الأول الماضي، ثم بدأت الأعداد بالانخفاض تدريجيا إلى مستويات متواضعة نتيجة تراجع السياحة الأجنبية مع أحداث غزة.

وأشار إلى إن إدارة الموقع مستمرة في النهوض بالموقع وتوفير أفضل الخدمات للزوار، والاستعداد لاستقبال الحجاج للمشاركة في موقع المغطس، والذي يتزامن هذا العام 2024 مع اليوبيل الفضي لإحياء ذكرى أعياد الغطاس والحج الكبير في موقع المغطس الذي بدأ سنة 2000.

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